النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير تبوك يدشن منصة للربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والإمارة

تهدف إلى تسريع خدمة المستفيدين وإنجاز المعاملات وتعزيز التحول الرقمي

دشّن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي منصة "وسيط "للربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في المنطقة والإمارة.

وتهدف المنصة إلى تسريع خدمة المستفيدين وإنجاز المعاملات من خلال منصة للمراسلات الإلكترونية حيث استمع أمير المنطقة إلى شرح عن آلية عمل المنصة وأهدافها من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية وامارة المنطقة والذي يسهم في تعزيز التحول الرقمي بين الجهات الحكومية.

ونوه أمير منطقة تبوك بالتطور التقني الذي تشهده جميع القطاعات الحكومية والذي ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م في ظل الدعم الغير محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده.

إلى هذا بارك أمير المنطقة حصول إمارة منطقة تبوك على المركز الثاني على مستوى إمارات المناطق في نتائج قياس التحول الرقمي للجهات الحكومية في دورتها التاسعة للعام 2021 والذي أعلنت عنه هيئة الحكومة الرقمية مؤخرًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير تبوك يدشن منصة للربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والإمارة
سبق

دشّن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي منصة "وسيط "للربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في المنطقة والإمارة.

وتهدف المنصة إلى تسريع خدمة المستفيدين وإنجاز المعاملات من خلال منصة للمراسلات الإلكترونية حيث استمع أمير المنطقة إلى شرح عن آلية عمل المنصة وأهدافها من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية وامارة المنطقة والذي يسهم في تعزيز التحول الرقمي بين الجهات الحكومية.

ونوه أمير منطقة تبوك بالتطور التقني الذي تشهده جميع القطاعات الحكومية والذي ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م في ظل الدعم الغير محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده.

إلى هذا بارك أمير المنطقة حصول إمارة منطقة تبوك على المركز الثاني على مستوى إمارات المناطق في نتائج قياس التحول الرقمي للجهات الحكومية في دورتها التاسعة للعام 2021 والذي أعلنت عنه هيئة الحكومة الرقمية مؤخرًا.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
05:34 PM

أمير تبوك يدشن منصة للربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والإمارة

تهدف إلى تسريع خدمة المستفيدين وإنجاز المعاملات وتعزيز التحول الرقمي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
1
1,591

دشّن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي منصة "وسيط "للربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في المنطقة والإمارة.

وتهدف المنصة إلى تسريع خدمة المستفيدين وإنجاز المعاملات من خلال منصة للمراسلات الإلكترونية حيث استمع أمير المنطقة إلى شرح عن آلية عمل المنصة وأهدافها من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية وامارة المنطقة والذي يسهم في تعزيز التحول الرقمي بين الجهات الحكومية.

ونوه أمير منطقة تبوك بالتطور التقني الذي تشهده جميع القطاعات الحكومية والذي ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م في ظل الدعم الغير محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده.

إلى هذا بارك أمير المنطقة حصول إمارة منطقة تبوك على المركز الثاني على مستوى إمارات المناطق في نتائج قياس التحول الرقمي للجهات الحكومية في دورتها التاسعة للعام 2021 والذي أعلنت عنه هيئة الحكومة الرقمية مؤخرًا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,953
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,422
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,257
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,304

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة