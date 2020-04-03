شاهد.. كيف بدت طرق الدمام في اللحظات الأولى من تقديم منع التجول

قرار لتطويق "كورونا" تستثنى منه الخدمات والنشاطات وفق الضوابط

منذ الدقائق الأولى من بدء سريان منع التجول الذي أمرت به وزارة الداخلية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من الثالثة عصراً حتى الساعة السادسة صباحاً أعتباراً من اليوم الجمعة، بدت طرقات وميادين مدينة الدمام خالية من المارة والمركبات، في مشهد ينم عن مدى وعي وتجاوب الأهالي مع قرارات القيادة الرشيدة للحفاظ على سلامتهم.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، قد صرح أنه وفي إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقاً لتوصيات الجهات الصحية، فقد تقرر تقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصراً، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة 10/ 8/1441هـ الموافق 3 أبريل 2020م وحتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها وفي أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.





وتؤكد وزارة الداخلية لجميع سكان المدن والمحافظات المشار إليها أن هذا الإجراء يعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة وتهيب بالجميع الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.