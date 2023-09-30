النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الوقود الأزرق.. أسعار الغاز في أوروبا تواصل تسجيل مستويات تاريخية

في انتظار الإمدادات الروسية قبل دخول الشتاء مع قلة المخزون الأوروبي

واصلت أسعار الغاز الارتفاع اليوم الخميس، وتجاوز سعرها مستوى 1070 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وسجل بذلك الوقود الأزرق مستويات تاريخية.

ووفقًا لمؤشر TTF الهولندي، الذي يُعتبر من أكثر مراكز البيع الأوروبية سيولة وبيعًا، تجاوز سعر العقود الآجلة للغاز خلال تعاملات اليوم، مستوى 1070 دولارًا لكل ألف متر مكعب.

وقبل يومين كانت أسعار الغاز قد سجلت مستويات تاريخية؛ حيث تجاوزت مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب.

وفي وقت سابق -وفق "روسيا اليوم"- حذّر خبراء في مجال الطاقة، استطلعت آراءَهم وكالة "تاس"، من ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، وأشاروا إلى أن عدة عوامل تؤثر على الأسعار منها زيادة الطلب في آسيا والطقس.

وعن أسباب القفزة الكبيرة في الأسعار في أوروبا، قال الخبراء إن ذلك يعود بشكل أساسي لمخزونات الغاز المنخفضة في أوروبا والشتاء الذي يقترب بسرعة.

ويتوقع خبراء أن يساهم تدفق الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر "السيل الشمالي- 2" في استقرار أسعار الغاز في أوروبا.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
الوقود الأزرق.. أسعار الغاز في أوروبا تواصل تسجيل مستويات تاريخية
سبق

واصلت أسعار الغاز الارتفاع اليوم الخميس، وتجاوز سعرها مستوى 1070 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وسجل بذلك الوقود الأزرق مستويات تاريخية.

ووفقًا لمؤشر TTF الهولندي، الذي يُعتبر من أكثر مراكز البيع الأوروبية سيولة وبيعًا، تجاوز سعر العقود الآجلة للغاز خلال تعاملات اليوم، مستوى 1070 دولارًا لكل ألف متر مكعب.

وقبل يومين كانت أسعار الغاز قد سجلت مستويات تاريخية؛ حيث تجاوزت مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب.

وفي وقت سابق -وفق "روسيا اليوم"- حذّر خبراء في مجال الطاقة، استطلعت آراءَهم وكالة "تاس"، من ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، وأشاروا إلى أن عدة عوامل تؤثر على الأسعار منها زيادة الطلب في آسيا والطقس.

وعن أسباب القفزة الكبيرة في الأسعار في أوروبا، قال الخبراء إن ذلك يعود بشكل أساسي لمخزونات الغاز المنخفضة في أوروبا والشتاء الذي يقترب بسرعة.

ويتوقع خبراء أن يساهم تدفق الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر "السيل الشمالي- 2" في استقرار أسعار الغاز في أوروبا.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
10:18 AM

الوقود الأزرق.. أسعار الغاز في أوروبا تواصل تسجيل مستويات تاريخية

في انتظار الإمدادات الروسية قبل دخول الشتاء مع قلة المخزون الأوروبي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
523

واصلت أسعار الغاز الارتفاع اليوم الخميس، وتجاوز سعرها مستوى 1070 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وسجل بذلك الوقود الأزرق مستويات تاريخية.

ووفقًا لمؤشر TTF الهولندي، الذي يُعتبر من أكثر مراكز البيع الأوروبية سيولة وبيعًا، تجاوز سعر العقود الآجلة للغاز خلال تعاملات اليوم، مستوى 1070 دولارًا لكل ألف متر مكعب.

وقبل يومين كانت أسعار الغاز قد سجلت مستويات تاريخية؛ حيث تجاوزت مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب.

وفي وقت سابق -وفق "روسيا اليوم"- حذّر خبراء في مجال الطاقة، استطلعت آراءَهم وكالة "تاس"، من ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، وأشاروا إلى أن عدة عوامل تؤثر على الأسعار منها زيادة الطلب في آسيا والطقس.

وعن أسباب القفزة الكبيرة في الأسعار في أوروبا، قال الخبراء إن ذلك يعود بشكل أساسي لمخزونات الغاز المنخفضة في أوروبا والشتاء الذي يقترب بسرعة.

ويتوقع خبراء أن يساهم تدفق الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر "السيل الشمالي- 2" في استقرار أسعار الغاز في أوروبا.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,121
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,779
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,956
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,382

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة