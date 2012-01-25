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بريطانيا تسجِّل 592 وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد

5 ملايين شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم تسجيل 592 وفاة نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال الـ28 يومًا الماضية.

كما بلغت حصيلة الإصابات اليومية بالمرض 22125 إصابة، فيما تلقى 6.5 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس ضمن برنامج التطعيم القومي.

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بريطانيا تسجِّل 592 وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد
سبق

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم تسجيل 592 وفاة نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال الـ28 يومًا الماضية.

كما بلغت حصيلة الإصابات اليومية بالمرض 22125 إصابة، فيما تلقى 6.5 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس ضمن برنامج التطعيم القومي.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
10:54 PM
اخر تعديل
25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
11:14 PM

بريطانيا تسجِّل 592 وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد

5 ملايين شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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299

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم تسجيل 592 وفاة نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال الـ28 يومًا الماضية.

كما بلغت حصيلة الإصابات اليومية بالمرض 22125 إصابة، فيما تلقى 6.5 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس ضمن برنامج التطعيم القومي.

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