تمكّن العلماء من اكتشاف انتشار ثلاثة أنواع من فيروس كورونا المستجد في مختلف بقاع العالم. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مجموعة من الباحثين في جامعة "كمبريدج" البريطانية، توصلوا بعد تحليل التاريخ الجيني للفيروس، إلى استنتاج مفاده أن هذا الفيروس تعرض لتحولات وطفرات خلال انتشاره في جميع أنحاء العالم. وأثبت العلماء أن النوع الأصلي من الفيروس الذي انتقل إلى البشر لأول مرة، هو الأكثر شيوعًا في أستراليا والولايات المتحدة. وأطلق العلماء عليه اسم "النوع أ". وقد تحول هذا النوع بعد ذلك إلى "النوع ب" الذي تسبب في انتشار الوباء في الصين. ومن المرجح أن سكان أوروبا يواجهون حاليًّا بشكل أكبر "النوع ج"، الذي يعتبر سلالة جديدة من "النوع ب". ويؤكد علماء الجامعة البريطانية أن فيروس كورونا المستجد يواصل التحول لينتج طفرات جديدة.

3 سلالات من "كورونا" في العالم.. أي منها تواجهه أوروبا؟ صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-11 تمكّن العلماء من اكتشاف انتشار ثلاثة أنواع من فيروس كورونا المستجد في مختلف بقاع العالم.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مجموعة من الباحثين في جامعة "كمبريدج" البريطانية، توصلوا بعد تحليل التاريخ الجيني للفيروس، إلى استنتاج مفاده أن هذا الفيروس تعرض لتحولات وطفرات خلال انتشاره في جميع أنحاء العالم.



وأثبت العلماء أن النوع الأصلي من الفيروس الذي انتقل إلى البشر لأول مرة، هو الأكثر شيوعًا في أستراليا والولايات المتحدة. وأطلق العلماء عليه اسم "النوع أ".



وقد تحول هذا النوع بعد ذلك إلى "النوع ب" الذي تسبب في انتشار الوباء في الصين.



ومن المرجح أن سكان أوروبا يواجهون حاليًّا بشكل أكبر "النوع ج"، الذي يعتبر سلالة جديدة من "النوع ب".



ويؤكد علماء الجامعة البريطانية أن فيروس كورونا المستجد يواصل التحول لينتج طفرات جديدة.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441 03:21 PM

3 سلالات من "كورونا" في العالم.. أي منها تواجهه أوروبا؟ باحثون بجامعة "كمبريدج" توصلوا إلى طفرات الفيروس





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تمكّن العلماء من اكتشاف انتشار ثلاثة أنواع من فيروس كورونا المستجد في مختلف بقاع العالم.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مجموعة من الباحثين في جامعة "كمبريدج" البريطانية، توصلوا بعد تحليل التاريخ الجيني للفيروس، إلى استنتاج مفاده أن هذا الفيروس تعرض لتحولات وطفرات خلال انتشاره في جميع أنحاء العالم.



وأثبت العلماء أن النوع الأصلي من الفيروس الذي انتقل إلى البشر لأول مرة، هو الأكثر شيوعًا في أستراليا والولايات المتحدة. وأطلق العلماء عليه اسم "النوع أ".



وقد تحول هذا النوع بعد ذلك إلى "النوع ب" الذي تسبب في انتشار الوباء في الصين.



ومن المرجح أن سكان أوروبا يواجهون حاليًّا بشكل أكبر "النوع ج"، الذي يعتبر سلالة جديدة من "النوع ب".



ويؤكد علماء الجامعة البريطانية أن فيروس كورونا المستجد يواصل التحول لينتج طفرات جديدة.