الزعاق: موسم الحميمين بدأ ومدته 26 يوماً
قال: بداية "حمو وجه السماء وحمو باطن الأرض"
كشف خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق؛ أن اليوم هو أول موسم "الحميمين"، لافتاً إلى أنه آخر موسم الربيع الحار.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم أول موسم الحميمين وسُمي بذلك لبداية "حمو وجه السماء وحمو باطن الأرض"، ومدته 26 يوماً، والنجم الأول آخر الربيع الحار والنجم الثاني أول الصيف البارد.
خبير الطقس
الدكتور خالد الزعاق
موسم الحميمين
الزعاق: موسم الحميمين بدأ ومدته 26 يوماً
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-17
كشف خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق؛ أن اليوم هو أول موسم "الحميمين"، لافتاً إلى أنه آخر موسم الربيع الحار.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم أول موسم الحميمين وسُمي بذلك لبداية "حمو وجه السماء وحمو باطن الأرض"، ومدته 26 يوماً، والنجم الأول آخر الربيع الحار والنجم الثاني أول الصيف البارد.
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
02:17 PM
الزعاق: موسم الحميمين بدأ ومدته 26 يوماً
قال: بداية "حمو وجه السماء وحمو باطن الأرض"
كشف خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق؛ أن اليوم هو أول موسم "الحميمين"، لافتاً إلى أنه آخر موسم الربيع الحار.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم أول موسم الحميمين وسُمي بذلك لبداية "حمو وجه السماء وحمو باطن الأرض"، ومدته 26 يوماً، والنجم الأول آخر الربيع الحار والنجم الثاني أول الصيف البارد.