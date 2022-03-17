الزعاق: موسم الحميمين بدأ ومدته 26 يوماً

قال: بداية "حمو وجه السماء وحمو باطن الأرض"

كشف خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق؛ أن اليوم ‏هو أول موسم "الحميمين"، لافتاً إلى أنه آخر موسم الربيع الحار.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم أول موسم الحميمين وسُمي بذلك لبداية "حمو وجه السماء وحمو باطن الأرض"، ومدته 26 يوماً، والنجم الأول آخر الربيع الحار والنجم الثاني أول الصيف البارد.