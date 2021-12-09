النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إحصائية تكشف عن رقم مذهل أنفقه المستخدمون على تطبيقات الهواتف الذكية في 2021

أكثر بكثير من عام 2020.. ومتجر تطبيقات "آب ستور" في  الصدارة

كشفت إحصائية جديدة عن رقم مذهل أنفقه المستخدمون على تطبيقات الهواتف الذكية في عام 2021.

ونشرت شركة "سينسور تاو" تقريرها السنوي، حول ما أنفقه المستخدمون خلال عام 2021، والذي وصل إلى 133 مليار دولار أمريكي.

وأنفق المستخدمون أموالا أكثر بكثير من عام 2020 على التطبيقات على الهواتف العاملة بنظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، بنسبة وصلت إلى 20%، والتي بلغت 111.1 مليار دولار.

واحتل متجر تطبيقات "آب ستور" على هواتف "آيفون" الصدارة بإنفاق يصل إلى 85.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 17.7 عن العام الماضي.

وحقق متجر تطبيقات "جوجل بلاي" أرباحاً قدرت بـ47.9 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة 1.8 مرة مقارنة بالعام الماضي.

كما أظهرت الإحصائية ارتفاع إجمالي عمليات تثبيت التطبيقات في نظامي "أندرويد" و"آي أو إس"، بنسبة 0.5% عن عام 2020، حيث بلغ عدد تثبيت التطبيقات على "جوجل بلاي" 111.3 مليار مرة، فيما تم تثبيت 32.3 مليار تطبيق على "آب ستور".

وكان تطبيق "تيك توك" هو التطبيق الأكثر تحميلا لعام 2021، عبر نظامي "أندرويد" و"آي أو إس"، وتبعه تطبيقات "فيسبوك، وإنستجرام، وواتسآب، وماسنجر"، ثم تطبيقات "تيليجرام"، و"سناب شات"، و"زووم"، و"كب كت"، و"سبوتيفاي".

وأنفق على تطبيق "تيك توك" وحده أكثر من 2.3 مليار دولار في عام 2021.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
إحصائية تكشف عن رقم مذهل أنفقه المستخدمون على تطبيقات الهواتف الذكية في 2021
سبق

كشفت إحصائية جديدة عن رقم مذهل أنفقه المستخدمون على تطبيقات الهواتف الذكية في عام 2021.

ونشرت شركة "سينسور تاو" تقريرها السنوي، حول ما أنفقه المستخدمون خلال عام 2021، والذي وصل إلى 133 مليار دولار أمريكي.

وأنفق المستخدمون أموالا أكثر بكثير من عام 2020 على التطبيقات على الهواتف العاملة بنظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، بنسبة وصلت إلى 20%، والتي بلغت 111.1 مليار دولار.

واحتل متجر تطبيقات "آب ستور" على هواتف "آيفون" الصدارة بإنفاق يصل إلى 85.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 17.7 عن العام الماضي.

وحقق متجر تطبيقات "جوجل بلاي" أرباحاً قدرت بـ47.9 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة 1.8 مرة مقارنة بالعام الماضي.

كما أظهرت الإحصائية ارتفاع إجمالي عمليات تثبيت التطبيقات في نظامي "أندرويد" و"آي أو إس"، بنسبة 0.5% عن عام 2020، حيث بلغ عدد تثبيت التطبيقات على "جوجل بلاي" 111.3 مليار مرة، فيما تم تثبيت 32.3 مليار تطبيق على "آب ستور".

وكان تطبيق "تيك توك" هو التطبيق الأكثر تحميلا لعام 2021، عبر نظامي "أندرويد" و"آي أو إس"، وتبعه تطبيقات "فيسبوك، وإنستجرام، وواتسآب، وماسنجر"، ثم تطبيقات "تيليجرام"، و"سناب شات"، و"زووم"، و"كب كت"، و"سبوتيفاي".

وأنفق على تطبيق "تيك توك" وحده أكثر من 2.3 مليار دولار في عام 2021.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
11:13 AM

إحصائية تكشف عن رقم مذهل أنفقه المستخدمون على تطبيقات الهواتف الذكية في 2021

أكثر بكثير من عام 2020.. ومتجر تطبيقات "آب ستور" في  الصدارة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
0
350

كشفت إحصائية جديدة عن رقم مذهل أنفقه المستخدمون على تطبيقات الهواتف الذكية في عام 2021.

ونشرت شركة "سينسور تاو" تقريرها السنوي، حول ما أنفقه المستخدمون خلال عام 2021، والذي وصل إلى 133 مليار دولار أمريكي.

وأنفق المستخدمون أموالا أكثر بكثير من عام 2020 على التطبيقات على الهواتف العاملة بنظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، بنسبة وصلت إلى 20%، والتي بلغت 111.1 مليار دولار.

واحتل متجر تطبيقات "آب ستور" على هواتف "آيفون" الصدارة بإنفاق يصل إلى 85.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 17.7 عن العام الماضي.

وحقق متجر تطبيقات "جوجل بلاي" أرباحاً قدرت بـ47.9 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة 1.8 مرة مقارنة بالعام الماضي.

كما أظهرت الإحصائية ارتفاع إجمالي عمليات تثبيت التطبيقات في نظامي "أندرويد" و"آي أو إس"، بنسبة 0.5% عن عام 2020، حيث بلغ عدد تثبيت التطبيقات على "جوجل بلاي" 111.3 مليار مرة، فيما تم تثبيت 32.3 مليار تطبيق على "آب ستور".

وكان تطبيق "تيك توك" هو التطبيق الأكثر تحميلا لعام 2021، عبر نظامي "أندرويد" و"آي أو إس"، وتبعه تطبيقات "فيسبوك، وإنستجرام، وواتسآب، وماسنجر"، ثم تطبيقات "تيليجرام"، و"سناب شات"، و"زووم"، و"كب كت"، و"سبوتيفاي".

وأنفق على تطبيق "تيك توك" وحده أكثر من 2.3 مليار دولار في عام 2021.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,371
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,626
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,368
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,374

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة