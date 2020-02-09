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‪السد يواجه النصر بثلاثة أجانب.. "تشافي"يعلن القائمة

اختار الإسباني تشافي مدرب فريق السد القطري 20 لاعبًا لمواجهة النصر في افتتاح مبارياتهما ضمن دوري أبطال آسيا في الرياض يوم الثلاثاء.

وخلت القائمة من سالم الهاجري للإصابة وعبدالكريم حسن بسبب الإيقاف والوافد الجديد المكسيكي ماركو فابيان لعده قيده آسيويًا.

وسيعتمد الفريق على الثلاثي الأجنبي "جابي"، "نام تاي هي" و"بونجاح".

وضمت القائمة سعد الدوسري، مشعل برشم، يوسف عبدالله البلوشي، خوخي بوعلام، ياسر أبوبكر، حسن الهيدوس، فيصل عبد الله، أكرم عفيف، محمد وعد، بيدرو ميجيل، طارق سلمان، بغداد بونجاح، حامد إسماعيل، عبد العزيز الأنصاري، جابي، علي أسد، جونج، هاشم علي، نام تاي هي وحسام كمال.

دوري أبطال آسيا النصر السد القطري

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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‪السد يواجه النصر بثلاثة أجانب.. "تشافي"يعلن القائمة
سبق

اختار الإسباني تشافي مدرب فريق السد القطري 20 لاعبًا لمواجهة النصر في افتتاح مبارياتهما ضمن دوري أبطال آسيا في الرياض يوم الثلاثاء.

وخلت القائمة من سالم الهاجري للإصابة وعبدالكريم حسن بسبب الإيقاف والوافد الجديد المكسيكي ماركو فابيان لعده قيده آسيويًا.

وسيعتمد الفريق على الثلاثي الأجنبي "جابي"، "نام تاي هي" و"بونجاح".

وضمت القائمة سعد الدوسري، مشعل برشم، يوسف عبدالله البلوشي، خوخي بوعلام، ياسر أبوبكر، حسن الهيدوس، فيصل عبد الله، أكرم عفيف، محمد وعد، بيدرو ميجيل، طارق سلمان، بغداد بونجاح، حامد إسماعيل، عبد العزيز الأنصاري، جابي، علي أسد، جونج، هاشم علي، نام تاي هي وحسام كمال.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
01:02 AM

‪السد يواجه النصر بثلاثة أجانب.. "تشافي"يعلن القائمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختار الإسباني تشافي مدرب فريق السد القطري 20 لاعبًا لمواجهة النصر في افتتاح مبارياتهما ضمن دوري أبطال آسيا في الرياض يوم الثلاثاء.

وخلت القائمة من سالم الهاجري للإصابة وعبدالكريم حسن بسبب الإيقاف والوافد الجديد المكسيكي ماركو فابيان لعده قيده آسيويًا.

وسيعتمد الفريق على الثلاثي الأجنبي "جابي"، "نام تاي هي" و"بونجاح".

وضمت القائمة سعد الدوسري، مشعل برشم، يوسف عبدالله البلوشي، خوخي بوعلام، ياسر أبوبكر، حسن الهيدوس، فيصل عبد الله، أكرم عفيف، محمد وعد، بيدرو ميجيل، طارق سلمان، بغداد بونجاح، حامد إسماعيل، عبد العزيز الأنصاري، جابي، علي أسد، جونج، هاشم علي، نام تاي هي وحسام كمال.

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