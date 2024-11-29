بعد التعادل أمام أبها .. مدرب الهلال يمنح اللاعبين إجازة

بعد التعادل الإيجابي أمام أبها بهدف لمثله، اليوم الأحد، في ختام الجولة 13 من دوري المحترفين، منح مدرب الفريق الكروي الأول للهلال "جارديم"، لاعبيه إجازة لمدة أربعة أيام.

ويعاود الأزرق تحضيراته، لخوض مباراتين مؤجلتين، الأولى أمام الفيحاء في 10 ديسمبر، والثانية أمام النصر المنافس التقليدي في 16 من الشهر ذاته، كما يخوض الأزرق مباراة ثالثة قبل استئناف الدوري، يستضيف فيها الرائد في 20 من الشهر المقبل، ضمن ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.