النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حادث مروري يتسبب بانقلاب مركبة شمال شرق جدة ويخلف 6 إصابات

3  فِرق من الهلال الأحمر تباشر الحادث وتنقل المصابين لأقرب منشأة صحية

أُصيب ستة أشخاص بإصابات متفاوتة، ما بين حرجة ومتوسطة، إثر انقلاب سيارة على طريق هدي الشام باتجاه جدة.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا مساء أمس الأربعاء بوقوع حادث تصادم بين عربتين، نتج منه انقلاب سيارة على طريق هدي الشام باتجاه جدة. وعلى الفور توجهت ثلاث فِرق إسعافية إلى موقع الحادث.

وأضافت "الهيئة" بأنه تم تسجيل ست إصابات، إصابتَين حرجتَين، وأربع إصابات متوسطة. وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين، ونُقلت جميع الحالات لأقرب منشأة صحية.

وأهابت "الهيئة" بجميع قائدي المركبات للالتزام بقواعد السلامة المرورية، وعدم السرعة الزائدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حادث مروري يتسبب بانقلاب مركبة شمال شرق جدة ويخلف 6 إصابات
سبق

أُصيب ستة أشخاص بإصابات متفاوتة، ما بين حرجة ومتوسطة، إثر انقلاب سيارة على طريق هدي الشام باتجاه جدة.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا مساء أمس الأربعاء بوقوع حادث تصادم بين عربتين، نتج منه انقلاب سيارة على طريق هدي الشام باتجاه جدة. وعلى الفور توجهت ثلاث فِرق إسعافية إلى موقع الحادث.

وأضافت "الهيئة" بأنه تم تسجيل ست إصابات، إصابتَين حرجتَين، وأربع إصابات متوسطة. وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين، ونُقلت جميع الحالات لأقرب منشأة صحية.

وأهابت "الهيئة" بجميع قائدي المركبات للالتزام بقواعد السلامة المرورية، وعدم السرعة الزائدة.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
01:26 AM

حادث مروري يتسبب بانقلاب مركبة شمال شرق جدة ويخلف 6 إصابات

3  فِرق من الهلال الأحمر تباشر الحادث وتنقل المصابين لأقرب منشأة صحية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
3,388

أُصيب ستة أشخاص بإصابات متفاوتة، ما بين حرجة ومتوسطة، إثر انقلاب سيارة على طريق هدي الشام باتجاه جدة.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا مساء أمس الأربعاء بوقوع حادث تصادم بين عربتين، نتج منه انقلاب سيارة على طريق هدي الشام باتجاه جدة. وعلى الفور توجهت ثلاث فِرق إسعافية إلى موقع الحادث.

وأضافت "الهيئة" بأنه تم تسجيل ست إصابات، إصابتَين حرجتَين، وأربع إصابات متوسطة. وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين، ونُقلت جميع الحالات لأقرب منشأة صحية.

وأهابت "الهيئة" بجميع قائدي المركبات للالتزام بقواعد السلامة المرورية، وعدم السرعة الزائدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,291
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,151
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,575
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,561

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي
نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

عبدالمحسن الحارثي
"جُحر" بمليون..!!

"جُحر" بمليون..!!

ساير المنيعي
أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان
هوايات قاتلة

هوايات قاتلة

محمد الصيعري
طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة