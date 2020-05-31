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هيئة المواصفات: تهيئة مقرات العمل للموظفين ومستمرون في تقديم خدماتنا الإلكترونية

٥٠٪ من منسوبيها عادوا للعمل بمقر الهيئة الرئيسي وفروعها ومكاتبها بمناطق المملكة

قالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إنها مستمرة في تقديم خدماتها للمستفيدين عن بُعد، من خلال خدماتها الإلكترونية المتاحة على مدار الساعة. يأتي ذلك، في الوقت الذي بدأ منسوبو الهيئة في العودة التدريجية للعمل في المقر الرئيسي والفروع، تماشياً مع توجهات الدولة حفظها الله.

وعاد للعمل بمقر الهيئة الرئيسي وفروعها ومكاتبها بمناطق المملكة المختلفة حوالي ٥٠٪ من منسوبيها بعد استثناء الموظفين الذين يعانون مشكلات صحية سابقة، ومن المنتظر مباشرة كافة الموظفين للعمل خلال الأسبوعين المقبلين وفقاً للخطة المعلن عنها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ووضعت هيئة المواصفات خطة متكاملة لتهيئة بيئة العمل في مقار الهيئة بمختلف فروعها تشمل إلغاء الحضور أو الانصراف بالبصمة واستخدام البطاقة الشخصية، إضافة إلى توفير أدوات العناية الشخصية مثل المعقمات والكمامات في أماكن متفرقة، وكذلك توفير منطقة لقياس الحرارة لمنسوبي الهيئة مع تحقيق التباعد الاجتماعي لمنطقة الدخول.

كما تضمنت استعدادات هيئة المواصفات للعودة التدريجية للعمل التعقيم الدوري لمكاتب الموظفين ومناطق الاستقبال، وتهيئة أماكن الصلاة والتأكد من الالتزام بتعليمات وزارة الشؤون الإسلامية.

وأعدت هيئة المواصفات لموظفيها دليلًا إرشاديًا وتوعويا يتضمن توجيهات ونصائح إرشادية عامة وإجراءات وقائية ينبغي على الموظف اتباعها (قبل وأثناء) تواجده بالهيئة للمحافظة على سلامته وسلامه الجميع.

ودعت هيئة المواصفات جميع المستفيدين من خدماتها بالتواصل معها عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر موقعها الإلكتروني، أو التواصل مع مركز خدمة المستفيدين من خلال البريد الالكتروني info@saso.gov.sa ، أو الاتصال بالرقم ٩٢٠٠٠٩٠٨٥ .

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة المواصفات: تهيئة مقرات العمل للموظفين ومستمرون في تقديم خدماتنا الإلكترونية
سبق

قالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إنها مستمرة في تقديم خدماتها للمستفيدين عن بُعد، من خلال خدماتها الإلكترونية المتاحة على مدار الساعة. يأتي ذلك، في الوقت الذي بدأ منسوبو الهيئة في العودة التدريجية للعمل في المقر الرئيسي والفروع، تماشياً مع توجهات الدولة حفظها الله.

وعاد للعمل بمقر الهيئة الرئيسي وفروعها ومكاتبها بمناطق المملكة المختلفة حوالي ٥٠٪ من منسوبيها بعد استثناء الموظفين الذين يعانون مشكلات صحية سابقة، ومن المنتظر مباشرة كافة الموظفين للعمل خلال الأسبوعين المقبلين وفقاً للخطة المعلن عنها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ووضعت هيئة المواصفات خطة متكاملة لتهيئة بيئة العمل في مقار الهيئة بمختلف فروعها تشمل إلغاء الحضور أو الانصراف بالبصمة واستخدام البطاقة الشخصية، إضافة إلى توفير أدوات العناية الشخصية مثل المعقمات والكمامات في أماكن متفرقة، وكذلك توفير منطقة لقياس الحرارة لمنسوبي الهيئة مع تحقيق التباعد الاجتماعي لمنطقة الدخول.

كما تضمنت استعدادات هيئة المواصفات للعودة التدريجية للعمل التعقيم الدوري لمكاتب الموظفين ومناطق الاستقبال، وتهيئة أماكن الصلاة والتأكد من الالتزام بتعليمات وزارة الشؤون الإسلامية.

وأعدت هيئة المواصفات لموظفيها دليلًا إرشاديًا وتوعويا يتضمن توجيهات ونصائح إرشادية عامة وإجراءات وقائية ينبغي على الموظف اتباعها (قبل وأثناء) تواجده بالهيئة للمحافظة على سلامته وسلامه الجميع.

ودعت هيئة المواصفات جميع المستفيدين من خدماتها بالتواصل معها عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر موقعها الإلكتروني، أو التواصل مع مركز خدمة المستفيدين من خلال البريد الالكتروني info@saso.gov.sa ، أو الاتصال بالرقم ٩٢٠٠٠٩٠٨٥ .

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
03:13 PM

هيئة المواصفات: تهيئة مقرات العمل للموظفين ومستمرون في تقديم خدماتنا الإلكترونية

٥٠٪ من منسوبيها عادوا للعمل بمقر الهيئة الرئيسي وفروعها ومكاتبها بمناطق المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إنها مستمرة في تقديم خدماتها للمستفيدين عن بُعد، من خلال خدماتها الإلكترونية المتاحة على مدار الساعة. يأتي ذلك، في الوقت الذي بدأ منسوبو الهيئة في العودة التدريجية للعمل في المقر الرئيسي والفروع، تماشياً مع توجهات الدولة حفظها الله.

وعاد للعمل بمقر الهيئة الرئيسي وفروعها ومكاتبها بمناطق المملكة المختلفة حوالي ٥٠٪ من منسوبيها بعد استثناء الموظفين الذين يعانون مشكلات صحية سابقة، ومن المنتظر مباشرة كافة الموظفين للعمل خلال الأسبوعين المقبلين وفقاً للخطة المعلن عنها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ووضعت هيئة المواصفات خطة متكاملة لتهيئة بيئة العمل في مقار الهيئة بمختلف فروعها تشمل إلغاء الحضور أو الانصراف بالبصمة واستخدام البطاقة الشخصية، إضافة إلى توفير أدوات العناية الشخصية مثل المعقمات والكمامات في أماكن متفرقة، وكذلك توفير منطقة لقياس الحرارة لمنسوبي الهيئة مع تحقيق التباعد الاجتماعي لمنطقة الدخول.

كما تضمنت استعدادات هيئة المواصفات للعودة التدريجية للعمل التعقيم الدوري لمكاتب الموظفين ومناطق الاستقبال، وتهيئة أماكن الصلاة والتأكد من الالتزام بتعليمات وزارة الشؤون الإسلامية.

وأعدت هيئة المواصفات لموظفيها دليلًا إرشاديًا وتوعويا يتضمن توجيهات ونصائح إرشادية عامة وإجراءات وقائية ينبغي على الموظف اتباعها (قبل وأثناء) تواجده بالهيئة للمحافظة على سلامته وسلامه الجميع.

ودعت هيئة المواصفات جميع المستفيدين من خدماتها بالتواصل معها عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر موقعها الإلكتروني، أو التواصل مع مركز خدمة المستفيدين من خلال البريد الالكتروني info@saso.gov.sa ، أو الاتصال بالرقم ٩٢٠٠٠٩٠٨٥ .

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