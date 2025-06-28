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"أمم إفريقيا": الظهور الثاني لمنتخبي "المغرب" و"تونس".. ومواجهة مثيرة لـ"جنوب إفريقيا"

تستكمل اليوم الجمعة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تحتضن مصر منافساتها في الفترة من 20 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، إذ ستكون هناك ثلاث مباريات في مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

تونس - مالي

تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الرياض، حيث تحتل مالي المركز الأول في المجموعة برصيد 3 نقاط في حين تأتي تونس في المركز الثاني مكرر برصيد نقطة واحد.

فوز مالي يجعلها تتأهل للدور التالي، في حين يتعقد موقف المنتخب التونسي أما فوز تونس سيصعب مباريات الجولة الثالثة من المسابقة بالغة الإثارة.

المغرب - ساحل العاج

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الرياض حيث يحتل المنتخبان المغربي والعاجي المركزين الأول والأول مكرر برصيد ثلاث نقاط لكل منهما وفوز أحدهما سيؤهله للدور التالي مباشرة.

جنوب إفريقيا - ناميبيا

تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت الرياض والمنتخبان لا يملكان أي رصيد بعد هزيمتيهما في المباراتين الأوليين، فوز أي فريق سيمنحه أفضلية جيدة للعبور للدور التالي، أما تعادلهما فسيجعل من مهمة أي منهما بالغة الصعوبة في التأهل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"أمم إفريقيا": الظهور الثاني لمنتخبي "المغرب" و"تونس".. ومواجهة مثيرة لـ"جنوب إفريقيا"
سبق

تستكمل اليوم الجمعة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تحتضن مصر منافساتها في الفترة من 20 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، إذ ستكون هناك ثلاث مباريات في مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

تونس - مالي

تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الرياض، حيث تحتل مالي المركز الأول في المجموعة برصيد 3 نقاط في حين تأتي تونس في المركز الثاني مكرر برصيد نقطة واحد.

فوز مالي يجعلها تتأهل للدور التالي، في حين يتعقد موقف المنتخب التونسي أما فوز تونس سيصعب مباريات الجولة الثالثة من المسابقة بالغة الإثارة.

المغرب - ساحل العاج

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الرياض حيث يحتل المنتخبان المغربي والعاجي المركزين الأول والأول مكرر برصيد ثلاث نقاط لكل منهما وفوز أحدهما سيؤهله للدور التالي مباشرة.

جنوب إفريقيا - ناميبيا

تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت الرياض والمنتخبان لا يملكان أي رصيد بعد هزيمتيهما في المباراتين الأوليين، فوز أي فريق سيمنحه أفضلية جيدة للعبور للدور التالي، أما تعادلهما فسيجعل من مهمة أي منهما بالغة الصعوبة في التأهل.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
12:18 AM

"أمم إفريقيا": الظهور الثاني لمنتخبي "المغرب" و"تونس".. ومواجهة مثيرة لـ"جنوب إفريقيا"

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
1,449

تستكمل اليوم الجمعة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تحتضن مصر منافساتها في الفترة من 20 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، إذ ستكون هناك ثلاث مباريات في مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

تونس - مالي

تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت الرياض، حيث تحتل مالي المركز الأول في المجموعة برصيد 3 نقاط في حين تأتي تونس في المركز الثاني مكرر برصيد نقطة واحد.

فوز مالي يجعلها تتأهل للدور التالي، في حين يتعقد موقف المنتخب التونسي أما فوز تونس سيصعب مباريات الجولة الثالثة من المسابقة بالغة الإثارة.

المغرب - ساحل العاج

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الرياض حيث يحتل المنتخبان المغربي والعاجي المركزين الأول والأول مكرر برصيد ثلاث نقاط لكل منهما وفوز أحدهما سيؤهله للدور التالي مباشرة.

جنوب إفريقيا - ناميبيا

تقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت الرياض والمنتخبان لا يملكان أي رصيد بعد هزيمتيهما في المباراتين الأوليين، فوز أي فريق سيمنحه أفضلية جيدة للعبور للدور التالي، أما تعادلهما فسيجعل من مهمة أي منهما بالغة الصعوبة في التأهل.

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