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بولندا تعلن تطوير دواء يبطئ العدوى بكورونا بشكل كبير

باحثون يعتقدون أنها خطوة أولى واعدة نحو تحضير الدواء

أعلن علماء من جامعة جاجيلونيان في كراكوف ببولندا، أنهم ابتكروا مادة تؤدي إلى إبطاء الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير.

وقال البروفيسور كرزيستوف بيرش، عالم الفيروسات، للصحفيين: المادة التي طورناها ابتكار على مستوى العالم.

ووفق ما أوردته وكالة "سبوتنيك" اليوم السبت، يعتقد الباحثون أن النتائج هي "خطوة أولى واعدة نحو تحضير الدواء".

وأشارت الوكالة إلى أن المادة التي ابتكرها الباحثون في جامعة جاجيلونيان هي مركب كيميائي يسمى HTCC، يبطئ بشكل كبير من الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك فيروس MERS-CoV.

وقد حصل HTCC على براءة اختراع، وقد تم اختباره سابقاً على الحيوانات، ولكن لم تتم الموافقة عليه بعد لاستخدامه على البشر.

وعند تجربته على القوارض، أظهرت الدراسات الأولية أن إعطاء HTCC عن طريق الاستنشاق لا يضعف وظيفة الرئة.

وجاء ابتكار HTCC على أساس الشيتوزان، مركب مشتق من الروبيان أو الفطر. وجد الباحثون أن هذا البوليمر يرتبط ببروتين سبايك، الذي يشكل "تاجا" للفيروس، ويمنع تفاعله مع المستقبل الخلوي، وبالتالي، اختراق الفيروس الخلية.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة البولندية، فقد تم تسجيل 3383 إصابة في البلاد، توفي 71 منهم.

فيروس كورونا الجديد

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بولندا تعلن تطوير دواء يبطئ العدوى بكورونا بشكل كبير
سبق

أعلن علماء من جامعة جاجيلونيان في كراكوف ببولندا، أنهم ابتكروا مادة تؤدي إلى إبطاء الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير.

وقال البروفيسور كرزيستوف بيرش، عالم الفيروسات، للصحفيين: المادة التي طورناها ابتكار على مستوى العالم.

ووفق ما أوردته وكالة "سبوتنيك" اليوم السبت، يعتقد الباحثون أن النتائج هي "خطوة أولى واعدة نحو تحضير الدواء".

وأشارت الوكالة إلى أن المادة التي ابتكرها الباحثون في جامعة جاجيلونيان هي مركب كيميائي يسمى HTCC، يبطئ بشكل كبير من الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك فيروس MERS-CoV.

وقد حصل HTCC على براءة اختراع، وقد تم اختباره سابقاً على الحيوانات، ولكن لم تتم الموافقة عليه بعد لاستخدامه على البشر.

وعند تجربته على القوارض، أظهرت الدراسات الأولية أن إعطاء HTCC عن طريق الاستنشاق لا يضعف وظيفة الرئة.

وجاء ابتكار HTCC على أساس الشيتوزان، مركب مشتق من الروبيان أو الفطر. وجد الباحثون أن هذا البوليمر يرتبط ببروتين سبايك، الذي يشكل "تاجا" للفيروس، ويمنع تفاعله مع المستقبل الخلوي، وبالتالي، اختراق الفيروس الخلية.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة البولندية، فقد تم تسجيل 3383 إصابة في البلاد، توفي 71 منهم.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
03:08 PM

بولندا تعلن تطوير دواء يبطئ العدوى بكورونا بشكل كبير

باحثون يعتقدون أنها خطوة أولى واعدة نحو تحضير الدواء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن علماء من جامعة جاجيلونيان في كراكوف ببولندا، أنهم ابتكروا مادة تؤدي إلى إبطاء الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير.

وقال البروفيسور كرزيستوف بيرش، عالم الفيروسات، للصحفيين: المادة التي طورناها ابتكار على مستوى العالم.

ووفق ما أوردته وكالة "سبوتنيك" اليوم السبت، يعتقد الباحثون أن النتائج هي "خطوة أولى واعدة نحو تحضير الدواء".

وأشارت الوكالة إلى أن المادة التي ابتكرها الباحثون في جامعة جاجيلونيان هي مركب كيميائي يسمى HTCC، يبطئ بشكل كبير من الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك فيروس MERS-CoV.

وقد حصل HTCC على براءة اختراع، وقد تم اختباره سابقاً على الحيوانات، ولكن لم تتم الموافقة عليه بعد لاستخدامه على البشر.

وعند تجربته على القوارض، أظهرت الدراسات الأولية أن إعطاء HTCC عن طريق الاستنشاق لا يضعف وظيفة الرئة.

وجاء ابتكار HTCC على أساس الشيتوزان، مركب مشتق من الروبيان أو الفطر. وجد الباحثون أن هذا البوليمر يرتبط ببروتين سبايك، الذي يشكل "تاجا" للفيروس، ويمنع تفاعله مع المستقبل الخلوي، وبالتالي، اختراق الفيروس الخلية.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة البولندية، فقد تم تسجيل 3383 إصابة في البلاد، توفي 71 منهم.

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