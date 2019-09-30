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"المواصفات" تنظّم 15 ورشة للتعريف باللوائح الفنية الجديدة

تشمل "الرياض والدمام وجدة" تمهيدًا لتطبيقها بشكل إلزامي

أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، برنامجًا توعويًّا للمصّنعين والتجار والمورّدين، يتضمن تنظيم 15 ورشة عمل؛ بهدف التعريف بعدد من اللوائح الفنية التي أصدرتها الهيئة مؤخرًا؛ تمهيدًا لتطبيق متطلبات تلك اللوائح بشكل إلزامي.
وستعقد الورش على مدار شهرين بداية من 30/ 9/ 2019م وحتى 27/ 11/ 2019م.
وقالت "الهيئة": تستهدف الورش التعريفية، توعية المُصنّعين بمتطلبات تلك اللوائح؛ حيث ستقام في عدد من المدن الرئيسية بمقر الهيئة الرئيسي بالرياض وفرعيْها بمدينة الدمام وجدة.
وأضافت: تُناقش الهيئة في ورش العمل التعريفَ بكل من اللائحة الفنية لمواد البناء "الجزء الثالث والرابع والخامس"، اللائحةَ الفنية لصهاريج نقل المنتجات البترولية، واللائحة الفنية لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، واللائحة الفنية للحواجز الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات والمقطورات، واللائحة الفنية للمقطورات ونصف المقطورات.
وبيّنت "المواصفات" أن البرنامج التعريفي انطلق هذا اليوم الاثنين بورشة عمل حول اللائحة الفنية لمواد البناء؛ حيث ستُقام نفس الورشة في مدينة جدة يوم الثلاثاء 8/ 10/ 2019م؛ بينما ستكون ورشة عمل الدمام يوم الثلاثاء 15/ 10/ 2019م.
وستبدأ ورش العمل للائحة الفنية لصهاريج نقل المنتجات البترولية يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019م في الرياض، وستقام بجدة في 9 أكتوبر 2019م؛ على أن تكون في الدمام في السادس عشر من الشهر نفسه.
وقد تَقرر تنظيم ورش العمل الخاصة بالتعريف باللائحة الفنية لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، يوم الاثنين 21 أكتوبر في مدينة الرياض؛ بينما تقام في نفس الورشة في جدة يوم الاثنين 4 نوفمبر، وفي الدمام الأربعاء 6 نوفمبر.
وبخصوص اللائحة الفنية للحواجز الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات والمقطورات؛ فستبدأ ورش العمل التعريفية بها في مدينة الرياض يوم الخميس 24 أكتوبر، وفي جدة 3 نوفمبر، والدمام 7 نوفمبر.
ومن المقرر أن تختم فعاليات البرنامج التعريفي بورش عمل اللائحة الفنية للمقطورات ونصف المقطورات؛ لتقام بالرياض يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، وبجدة يوم الأربعاء 20 نوفمبر، وتختم في الدمام يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019م.
وأكدت "المواصفات" أن هذا البرنامج التعريفي الذي يتضمن 15 ورشة عمل، يتم تنظيمه بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية مثل: (وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة الطاقة، الهيئة العامة للجمارك، الهيئة العامة للنقل).
ودعت "الهيئة" المُصنّعين لحضور فعاليات تلك الورش؛ للاطلاع على آخر التحديثات والمتطلبات التي تَضَمّنتها اللوائح، وآليات تطبيقها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المواصفات" تنظّم 15 ورشة للتعريف باللوائح الفنية الجديدة
سبق

أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، برنامجًا توعويًّا للمصّنعين والتجار والمورّدين، يتضمن تنظيم 15 ورشة عمل؛ بهدف التعريف بعدد من اللوائح الفنية التي أصدرتها الهيئة مؤخرًا؛ تمهيدًا لتطبيق متطلبات تلك اللوائح بشكل إلزامي.
وستعقد الورش على مدار شهرين بداية من 30/ 9/ 2019م وحتى 27/ 11/ 2019م.
وقالت "الهيئة": تستهدف الورش التعريفية، توعية المُصنّعين بمتطلبات تلك اللوائح؛ حيث ستقام في عدد من المدن الرئيسية بمقر الهيئة الرئيسي بالرياض وفرعيْها بمدينة الدمام وجدة.
وأضافت: تُناقش الهيئة في ورش العمل التعريفَ بكل من اللائحة الفنية لمواد البناء "الجزء الثالث والرابع والخامس"، اللائحةَ الفنية لصهاريج نقل المنتجات البترولية، واللائحة الفنية لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، واللائحة الفنية للحواجز الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات والمقطورات، واللائحة الفنية للمقطورات ونصف المقطورات.
وبيّنت "المواصفات" أن البرنامج التعريفي انطلق هذا اليوم الاثنين بورشة عمل حول اللائحة الفنية لمواد البناء؛ حيث ستُقام نفس الورشة في مدينة جدة يوم الثلاثاء 8/ 10/ 2019م؛ بينما ستكون ورشة عمل الدمام يوم الثلاثاء 15/ 10/ 2019م.
وستبدأ ورش العمل للائحة الفنية لصهاريج نقل المنتجات البترولية يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019م في الرياض، وستقام بجدة في 9 أكتوبر 2019م؛ على أن تكون في الدمام في السادس عشر من الشهر نفسه.
وقد تَقرر تنظيم ورش العمل الخاصة بالتعريف باللائحة الفنية لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، يوم الاثنين 21 أكتوبر في مدينة الرياض؛ بينما تقام في نفس الورشة في جدة يوم الاثنين 4 نوفمبر، وفي الدمام الأربعاء 6 نوفمبر.
وبخصوص اللائحة الفنية للحواجز الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات والمقطورات؛ فستبدأ ورش العمل التعريفية بها في مدينة الرياض يوم الخميس 24 أكتوبر، وفي جدة 3 نوفمبر، والدمام 7 نوفمبر.
ومن المقرر أن تختم فعاليات البرنامج التعريفي بورش عمل اللائحة الفنية للمقطورات ونصف المقطورات؛ لتقام بالرياض يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، وبجدة يوم الأربعاء 20 نوفمبر، وتختم في الدمام يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019م.
وأكدت "المواصفات" أن هذا البرنامج التعريفي الذي يتضمن 15 ورشة عمل، يتم تنظيمه بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية مثل: (وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة الطاقة، الهيئة العامة للجمارك، الهيئة العامة للنقل).
ودعت "الهيئة" المُصنّعين لحضور فعاليات تلك الورش؛ للاطلاع على آخر التحديثات والمتطلبات التي تَضَمّنتها اللوائح، وآليات تطبيقها.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
01:01 PM

"المواصفات" تنظّم 15 ورشة للتعريف باللوائح الفنية الجديدة

تشمل "الرياض والدمام وجدة" تمهيدًا لتطبيقها بشكل إلزامي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، برنامجًا توعويًّا للمصّنعين والتجار والمورّدين، يتضمن تنظيم 15 ورشة عمل؛ بهدف التعريف بعدد من اللوائح الفنية التي أصدرتها الهيئة مؤخرًا؛ تمهيدًا لتطبيق متطلبات تلك اللوائح بشكل إلزامي.
وستعقد الورش على مدار شهرين بداية من 30/ 9/ 2019م وحتى 27/ 11/ 2019م.
وقالت "الهيئة": تستهدف الورش التعريفية، توعية المُصنّعين بمتطلبات تلك اللوائح؛ حيث ستقام في عدد من المدن الرئيسية بمقر الهيئة الرئيسي بالرياض وفرعيْها بمدينة الدمام وجدة.
وأضافت: تُناقش الهيئة في ورش العمل التعريفَ بكل من اللائحة الفنية لمواد البناء "الجزء الثالث والرابع والخامس"، اللائحةَ الفنية لصهاريج نقل المنتجات البترولية، واللائحة الفنية لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، واللائحة الفنية للحواجز الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات والمقطورات، واللائحة الفنية للمقطورات ونصف المقطورات.
وبيّنت "المواصفات" أن البرنامج التعريفي انطلق هذا اليوم الاثنين بورشة عمل حول اللائحة الفنية لمواد البناء؛ حيث ستُقام نفس الورشة في مدينة جدة يوم الثلاثاء 8/ 10/ 2019م؛ بينما ستكون ورشة عمل الدمام يوم الثلاثاء 15/ 10/ 2019م.
وستبدأ ورش العمل للائحة الفنية لصهاريج نقل المنتجات البترولية يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019م في الرياض، وستقام بجدة في 9 أكتوبر 2019م؛ على أن تكون في الدمام في السادس عشر من الشهر نفسه.
وقد تَقرر تنظيم ورش العمل الخاصة بالتعريف باللائحة الفنية لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، يوم الاثنين 21 أكتوبر في مدينة الرياض؛ بينما تقام في نفس الورشة في جدة يوم الاثنين 4 نوفمبر، وفي الدمام الأربعاء 6 نوفمبر.
وبخصوص اللائحة الفنية للحواجز الأمامية والخلفية والجانبية للشاحنات والمقطورات؛ فستبدأ ورش العمل التعريفية بها في مدينة الرياض يوم الخميس 24 أكتوبر، وفي جدة 3 نوفمبر، والدمام 7 نوفمبر.
ومن المقرر أن تختم فعاليات البرنامج التعريفي بورش عمل اللائحة الفنية للمقطورات ونصف المقطورات؛ لتقام بالرياض يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، وبجدة يوم الأربعاء 20 نوفمبر، وتختم في الدمام يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019م.
وأكدت "المواصفات" أن هذا البرنامج التعريفي الذي يتضمن 15 ورشة عمل، يتم تنظيمه بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية مثل: (وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة الطاقة، الهيئة العامة للجمارك، الهيئة العامة للنقل).
ودعت "الهيئة" المُصنّعين لحضور فعاليات تلك الورش؛ للاطلاع على آخر التحديثات والمتطلبات التي تَضَمّنتها اللوائح، وآليات تطبيقها.

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