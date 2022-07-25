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قبَّل رأسه وأهداه مصحفاً ثم وجّه .. أمير المدينة يزور "الطفل المصري فاقد والديه"

في بادرة أبوية حانية وُثِّقت بالفيديو من مستشفى الملك فهد ونشرتها إمارة المنطقة

زار أمير منطقة المدينة المنوّرة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الطفل المصري عبدالعزيز؛ بمستشفى الملك فهد بالمدينة، الذي فقد والديه إثر حادثٍ مروري وقع لهما، موجّهاً بتقديم الخدمات اللازمة كافة لراحة الطفل الذي يرقد في مستشفى الملك فهد.

ونشرت إمارة منطقة المدينة المنوّرة، في حسابها الرسمي بـ "تويتر"، صوراً ومقطع فيديو خلال زيارة الأمير فيصل بن سلمان، للطفل المصري عبدالعزيز؛ في مستشفى الملك فهد بالمدينة، والذي فقد والديه نتيجة حادث سير؛ حيث قبَّل الأمير رأس الطفل، في بادرةٍ أبوية حانية مهديه مصحفاً شريفاً وموجّهاً بتقديم الخدمات اللازمة كافة لراحة الطفل.

وكان الطفل المصري عبدالعزيز؛ قد تعرَّض مع والديه لحادثٍ مروري نتج عنه وفاة والديه، وتعرّض لكسورٍ في الفخذ وكسرٍ في الحوض، وتمّ تنويمه في مستشفى الملك فهد بالمدينة.

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قبَّل رأسه وأهداه مصحفاً ثم وجّه .. أمير المدينة يزور "الطفل المصري فاقد والديه"
سبق

زار أمير منطقة المدينة المنوّرة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الطفل المصري عبدالعزيز؛ بمستشفى الملك فهد بالمدينة، الذي فقد والديه إثر حادثٍ مروري وقع لهما، موجّهاً بتقديم الخدمات اللازمة كافة لراحة الطفل الذي يرقد في مستشفى الملك فهد.

ونشرت إمارة منطقة المدينة المنوّرة، في حسابها الرسمي بـ "تويتر"، صوراً ومقطع فيديو خلال زيارة الأمير فيصل بن سلمان، للطفل المصري عبدالعزيز؛ في مستشفى الملك فهد بالمدينة، والذي فقد والديه نتيجة حادث سير؛ حيث قبَّل الأمير رأس الطفل، في بادرةٍ أبوية حانية مهديه مصحفاً شريفاً وموجّهاً بتقديم الخدمات اللازمة كافة لراحة الطفل.

وكان الطفل المصري عبدالعزيز؛ قد تعرَّض مع والديه لحادثٍ مروري نتج عنه وفاة والديه، وتعرّض لكسورٍ في الفخذ وكسرٍ في الحوض، وتمّ تنويمه في مستشفى الملك فهد بالمدينة.

23 يوليو 2019 - 20 ذو القعدة 1440
01:28 PM

قبَّل رأسه وأهداه مصحفاً ثم وجّه .. أمير المدينة يزور "الطفل المصري فاقد والديه"

في بادرة أبوية حانية وُثِّقت بالفيديو من مستشفى الملك فهد ونشرتها إمارة المنطقة

A A A
ماجد الرفاعي - المدينة المنورة
17
27,733

زار أمير منطقة المدينة المنوّرة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الطفل المصري عبدالعزيز؛ بمستشفى الملك فهد بالمدينة، الذي فقد والديه إثر حادثٍ مروري وقع لهما، موجّهاً بتقديم الخدمات اللازمة كافة لراحة الطفل الذي يرقد في مستشفى الملك فهد.

ونشرت إمارة منطقة المدينة المنوّرة، في حسابها الرسمي بـ "تويتر"، صوراً ومقطع فيديو خلال زيارة الأمير فيصل بن سلمان، للطفل المصري عبدالعزيز؛ في مستشفى الملك فهد بالمدينة، والذي فقد والديه نتيجة حادث سير؛ حيث قبَّل الأمير رأس الطفل، في بادرةٍ أبوية حانية مهديه مصحفاً شريفاً وموجّهاً بتقديم الخدمات اللازمة كافة لراحة الطفل.

وكان الطفل المصري عبدالعزيز؛ قد تعرَّض مع والديه لحادثٍ مروري نتج عنه وفاة والديه، وتعرّض لكسورٍ في الفخذ وكسرٍ في الحوض، وتمّ تنويمه في مستشفى الملك فهد بالمدينة.

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