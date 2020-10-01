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اختتام منافسات بطولة الاتحاد لرماية أسلحة ضغط الهواء

في معهد تدريب الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض

اختتمت اليوم منافسات بطولة الاتحاد لرماية أسلحة ضغط الهواء لمسافة 10 أمتار لفئة الممتاز التي انطلقت الأحد الماضي، في معهد تدريب الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض.

وتمكن الرامي مسفر العماري من تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية بـ(624.7) نقطة، محققاً رقماً جديداً في منافسات البندقية ضغط الهواء، وكاسراً الرقم السابق المسجل في هذه الفئة بالمملكة، وحل ثانياً الرامي حسين الحربي ونال الميدالية الفضية بـ(617.5) نقطة، وبالمركز الثالث الرامي فايز العنزي بـ(611.4) نقطة محققاً الميدالية البرونزية.

وفي منافسات المسدس ضغط الهواء، حصل الرامي عطا الله العنزي على المركز الأول والميدالية الذهبية بـ(581) نقطة، وجاء الرامي محمد العمري بالمركز الثاني وحقق الميدالية الفضية بـ(577) نقطة، وفي المركز الثالث الرامي سفر الدوسري بـ(571) نقطة وحصل على البرونزية.

وتوج الفائزين بالبطولة مدير معهد تدريب الرماية بمدينة التدريب بمنطقة الرياض العقيد إبراهيم اللميلم، والمدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرماية أحمد الشهراني، وضابط مسابقات الرماية بحرس الحدود النقيب عبدالله المجادعة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اختتام منافسات بطولة الاتحاد لرماية أسلحة ضغط الهواء
سبق

اختتمت اليوم منافسات بطولة الاتحاد لرماية أسلحة ضغط الهواء لمسافة 10 أمتار لفئة الممتاز التي انطلقت الأحد الماضي، في معهد تدريب الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض.

وتمكن الرامي مسفر العماري من تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية بـ(624.7) نقطة، محققاً رقماً جديداً في منافسات البندقية ضغط الهواء، وكاسراً الرقم السابق المسجل في هذه الفئة بالمملكة، وحل ثانياً الرامي حسين الحربي ونال الميدالية الفضية بـ(617.5) نقطة، وبالمركز الثالث الرامي فايز العنزي بـ(611.4) نقطة محققاً الميدالية البرونزية.

وفي منافسات المسدس ضغط الهواء، حصل الرامي عطا الله العنزي على المركز الأول والميدالية الذهبية بـ(581) نقطة، وجاء الرامي محمد العمري بالمركز الثاني وحقق الميدالية الفضية بـ(577) نقطة، وفي المركز الثالث الرامي سفر الدوسري بـ(571) نقطة وحصل على البرونزية.

وتوج الفائزين بالبطولة مدير معهد تدريب الرماية بمدينة التدريب بمنطقة الرياض العقيد إبراهيم اللميلم، والمدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرماية أحمد الشهراني، وضابط مسابقات الرماية بحرس الحدود النقيب عبدالله المجادعة.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
04:32 PM

اختتام منافسات بطولة الاتحاد لرماية أسلحة ضغط الهواء

في معهد تدريب الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اختتمت اليوم منافسات بطولة الاتحاد لرماية أسلحة ضغط الهواء لمسافة 10 أمتار لفئة الممتاز التي انطلقت الأحد الماضي، في معهد تدريب الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بالرياض.

وتمكن الرامي مسفر العماري من تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية بـ(624.7) نقطة، محققاً رقماً جديداً في منافسات البندقية ضغط الهواء، وكاسراً الرقم السابق المسجل في هذه الفئة بالمملكة، وحل ثانياً الرامي حسين الحربي ونال الميدالية الفضية بـ(617.5) نقطة، وبالمركز الثالث الرامي فايز العنزي بـ(611.4) نقطة محققاً الميدالية البرونزية.

وفي منافسات المسدس ضغط الهواء، حصل الرامي عطا الله العنزي على المركز الأول والميدالية الذهبية بـ(581) نقطة، وجاء الرامي محمد العمري بالمركز الثاني وحقق الميدالية الفضية بـ(577) نقطة، وفي المركز الثالث الرامي سفر الدوسري بـ(571) نقطة وحصل على البرونزية.

وتوج الفائزين بالبطولة مدير معهد تدريب الرماية بمدينة التدريب بمنطقة الرياض العقيد إبراهيم اللميلم، والمدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرماية أحمد الشهراني، وضابط مسابقات الرماية بحرس الحدود النقيب عبدالله المجادعة.

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