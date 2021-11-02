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بآلية جديدة وشفافية.. اختتام انتخابات عضوية مجلس الجمعيات التعاونية

انطلقت في 13 منطقة من مناطق المملكة المختلفة

اختتمت انتخابات عضوية مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية بحضور مدير عام الجمعيات التعاونية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معن العنقري.

وشهدت العملية الانتخابية التي انطلقت في 13 منطقة من مناطق المملكة المختلفة شفافية كبيرة بعد الآلية التي اعتمدتها الأمانة العامة للمجلس من خلال تخصيص غرفة عمليات خاصة أدارت الانتخابات بكل احترافية.

وكانت انتخابات عضوية مجلس إدارة الجمعيات التعاونية انطلقت عبر عدة مراحل؛ إذ بدأت أولًا بالترويج للعملية الانتخابية من خلال زيارات ميدانية قام بها أعضاء لجنة الانتخابات شهدت لقاءات مع منسوبي الجمعيات التعاونية بمناطق المملكة المختلفة، وتقديم تنوير عن الانتخابات وأهمية المشاركة فيها من أجل استمرار الدور الكبير الذي يقوم به القطاع التعاوني في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني، كما أجاب أعضاء لجنة الانتخابات عن جميع الاستفسارات التي طُرحت عليهم خلال اللقاءات المختلفة، خاصة فيما يخصّ معايير الترشح والمستندات المطلوب إرفاقها، بعدها تم تقديم ملفات المرشحين واعتمادها قبل انطلاق العملية الانتخابية.

وبذلت لجنة الانتخابات جهودًا كبيرة من أجل إتاحة الفرصة للجميع بالمشاركة؛ حيث قررت الأمانة العامة لمجلس الجمعيات التعاونية تمديد فترة الترشح لعضوية مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية حتى 30 سبتمبر، لإتاحة الفرصة بشكل أكبر لمشاركة أوسع.

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بآلية جديدة وشفافية.. اختتام انتخابات عضوية مجلس الجمعيات التعاونية
سبق

اختتمت انتخابات عضوية مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية بحضور مدير عام الجمعيات التعاونية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معن العنقري.

وشهدت العملية الانتخابية التي انطلقت في 13 منطقة من مناطق المملكة المختلفة شفافية كبيرة بعد الآلية التي اعتمدتها الأمانة العامة للمجلس من خلال تخصيص غرفة عمليات خاصة أدارت الانتخابات بكل احترافية.

وكانت انتخابات عضوية مجلس إدارة الجمعيات التعاونية انطلقت عبر عدة مراحل؛ إذ بدأت أولًا بالترويج للعملية الانتخابية من خلال زيارات ميدانية قام بها أعضاء لجنة الانتخابات شهدت لقاءات مع منسوبي الجمعيات التعاونية بمناطق المملكة المختلفة، وتقديم تنوير عن الانتخابات وأهمية المشاركة فيها من أجل استمرار الدور الكبير الذي يقوم به القطاع التعاوني في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني، كما أجاب أعضاء لجنة الانتخابات عن جميع الاستفسارات التي طُرحت عليهم خلال اللقاءات المختلفة، خاصة فيما يخصّ معايير الترشح والمستندات المطلوب إرفاقها، بعدها تم تقديم ملفات المرشحين واعتمادها قبل انطلاق العملية الانتخابية.

وبذلت لجنة الانتخابات جهودًا كبيرة من أجل إتاحة الفرصة للجميع بالمشاركة؛ حيث قررت الأمانة العامة لمجلس الجمعيات التعاونية تمديد فترة الترشح لعضوية مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية حتى 30 سبتمبر، لإتاحة الفرصة بشكل أكبر لمشاركة أوسع.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
04:14 PM

بآلية جديدة وشفافية.. اختتام انتخابات عضوية مجلس الجمعيات التعاونية

انطلقت في 13 منطقة من مناطق المملكة المختلفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت انتخابات عضوية مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية بحضور مدير عام الجمعيات التعاونية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معن العنقري.

وشهدت العملية الانتخابية التي انطلقت في 13 منطقة من مناطق المملكة المختلفة شفافية كبيرة بعد الآلية التي اعتمدتها الأمانة العامة للمجلس من خلال تخصيص غرفة عمليات خاصة أدارت الانتخابات بكل احترافية.

وكانت انتخابات عضوية مجلس إدارة الجمعيات التعاونية انطلقت عبر عدة مراحل؛ إذ بدأت أولًا بالترويج للعملية الانتخابية من خلال زيارات ميدانية قام بها أعضاء لجنة الانتخابات شهدت لقاءات مع منسوبي الجمعيات التعاونية بمناطق المملكة المختلفة، وتقديم تنوير عن الانتخابات وأهمية المشاركة فيها من أجل استمرار الدور الكبير الذي يقوم به القطاع التعاوني في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني، كما أجاب أعضاء لجنة الانتخابات عن جميع الاستفسارات التي طُرحت عليهم خلال اللقاءات المختلفة، خاصة فيما يخصّ معايير الترشح والمستندات المطلوب إرفاقها، بعدها تم تقديم ملفات المرشحين واعتمادها قبل انطلاق العملية الانتخابية.

وبذلت لجنة الانتخابات جهودًا كبيرة من أجل إتاحة الفرصة للجميع بالمشاركة؛ حيث قررت الأمانة العامة لمجلس الجمعيات التعاونية تمديد فترة الترشح لعضوية مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية حتى 30 سبتمبر، لإتاحة الفرصة بشكل أكبر لمشاركة أوسع.

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