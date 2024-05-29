"أمير الباحة" يوجّه بتكليف موظفين لإنجاز معاملات المواطنين خلال العيد

طالب الجهات الحكومية بتوفير الإمكانات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوّارها

وجّه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بديوان الإمارة، بتكليف الموظفين والوجود على رأس العمل بالمرابطة طيلة فترة الإجازة لإنجاز المعاملات أولاً بأول، والعمل على خدمة المواطنين والمقيمين.

وأكّد الأمير الدكتور حسام بن سعود، على الجهات الحكومية ذات العلاقة، توفير الإمكانات والخدمات اللازمة لأبناء الباحة وزوّارها، وتهيئة وتأهيل المواقع السياحية والمتنزهات العامة، وتوفير فرق النظافة والصيانة، والاهتمام بصحة البيئة، وتكثيف الوجود المروري، وتسهيل حركة السير لإتاحة الفرصة لمرتاديها للتمتع بها مع العمل على تزيين الميادين وإظهار بهجة العيد.

ووجّه الجهات ذات العلاقة من أمانة الباحة وإدارة الدفاع المدني وإدارة النقل، بالتأهب الدائم؛ نظراً لما تشهده المنطقة من أمطار خير وبركة، وتوعية المواطنين والمتنزهين بأخذ الحيطة والحذر في أثناء هطول الأمطار، والعمل على رفع آثار الأمطار من الطرقات، وجرى تكليف الجهات داخل الإمارة بمتابعة ذلك.

يأتي ذلك التوجيه والمتابعة حرصاً من أمير منطقة الباحة، على راحة المواطنين والمقيمين وزوّار المنطقة، وتوفير الإمكانيات كافة؛ للاحتفالات بعيد الفطر المبارك، والعمل على خدمتهم في أثناء فترة الإجازة الرسمية.

جديرٌ بالذكر أن أمير منطقة الباحة، يفتتح أول أيّام العيد، متنزه الأمير حسام بالقيم؛ الذي يعد من أجمل متنزهات المنطقة، كما يرعى حفل أهالي منطقة الباحة بمناسبة العيد بالمتنزه الذي سيشهد عديداً من الفقرات المميزة والألعاب النارية.