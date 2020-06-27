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التعايش مع "كورونا".. بريطانيا ترفع الحجر عن الوافدين من بعض الدول

ضمن جهودها للحد من الضرر الاقتصادي الناجم عن انتشار الوباء

قرّرت الحكومة البريطانية، أمس الجمعة، إعفاء الوافدين من بلدان تشكل مخاطر منخفضة تتعلّق بانتشار فيروس كورونا، من شرط الدخول في حجر صحي لمدة 14 يومًا.

وسترفع الحكومة أيضًا أسماء بعض الدول والمناطق من توجيهات رسمية تنصح المواطنين بعدم السفر إليها إلا للضرورة.

وبحسب "رويترز": ستسهل الإجراءات على البريطانيين الراغبين في السفر إلى الخارج لقضاء العطلات. ويأتي ذلك في ظل بحث الحكومة عن السبل للحد من الضرر الاقتصادي الناجم عن وباء كورونا.

وقالت متحدثة باسم الحكومة: "نظامنا الجديد لتقييم المخاطر سيتيح لنا أن نفتح وبحرص عددًا من مسارات السفر الآمنة في أنحاء العالم.. لكننا لن نتردّد في وقف ذلك في حال ظهور أية مخاطر".

فيروس كورونا الجديد

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التعايش مع "كورونا".. بريطانيا ترفع الحجر عن الوافدين من بعض الدول
سبق

قرّرت الحكومة البريطانية، أمس الجمعة، إعفاء الوافدين من بلدان تشكل مخاطر منخفضة تتعلّق بانتشار فيروس كورونا، من شرط الدخول في حجر صحي لمدة 14 يومًا.

وسترفع الحكومة أيضًا أسماء بعض الدول والمناطق من توجيهات رسمية تنصح المواطنين بعدم السفر إليها إلا للضرورة.

وبحسب "رويترز": ستسهل الإجراءات على البريطانيين الراغبين في السفر إلى الخارج لقضاء العطلات. ويأتي ذلك في ظل بحث الحكومة عن السبل للحد من الضرر الاقتصادي الناجم عن وباء كورونا.

وقالت متحدثة باسم الحكومة: "نظامنا الجديد لتقييم المخاطر سيتيح لنا أن نفتح وبحرص عددًا من مسارات السفر الآمنة في أنحاء العالم.. لكننا لن نتردّد في وقف ذلك في حال ظهور أية مخاطر".

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
10:50 AM

التعايش مع "كورونا".. بريطانيا ترفع الحجر عن الوافدين من بعض الدول

ضمن جهودها للحد من الضرر الاقتصادي الناجم عن انتشار الوباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرّرت الحكومة البريطانية، أمس الجمعة، إعفاء الوافدين من بلدان تشكل مخاطر منخفضة تتعلّق بانتشار فيروس كورونا، من شرط الدخول في حجر صحي لمدة 14 يومًا.

وسترفع الحكومة أيضًا أسماء بعض الدول والمناطق من توجيهات رسمية تنصح المواطنين بعدم السفر إليها إلا للضرورة.

وبحسب "رويترز": ستسهل الإجراءات على البريطانيين الراغبين في السفر إلى الخارج لقضاء العطلات. ويأتي ذلك في ظل بحث الحكومة عن السبل للحد من الضرر الاقتصادي الناجم عن وباء كورونا.

وقالت متحدثة باسم الحكومة: "نظامنا الجديد لتقييم المخاطر سيتيح لنا أن نفتح وبحرص عددًا من مسارات السفر الآمنة في أنحاء العالم.. لكننا لن نتردّد في وقف ذلك في حال ظهور أية مخاطر".

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