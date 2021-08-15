وبيّن أن الطائرة من طراز "راكب السماء"، وهي طائرة تُستخدم في التجسس وجمع المعلومات.

وزعم أنه لا خوف على تسرُّب أية معلومات منها.

وذكر الجيش في بيان مقتضب أن "الطائرة سقطت من جراء عطل تقني خلال نشاط روتيني فوق الأراضي السورية".

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد بسقوط طائرة مسيَّرة تابعة له في الأراضي السورية أمس.

إسرائيل تعترف بسقوط طائرة تجسس في سوريا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-15 اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد بسقوط طائرة مسيَّرة تابعة له في الأراضي السورية أمس. وذكر الجيش في بيان مقتضب أن "الطائرة سقطت من جراء عطل تقني خلال نشاط روتيني فوق الأراضي السورية". وزعم أنه لا خوف على تسرُّب أية معلومات منها. وبيّن أن الطائرة من طراز "راكب السماء"، وهي طائرة تُستخدم في التجسس وجمع المعلومات.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 09:38 PM

إسرائيل تعترف بسقوط طائرة تجسس في سوريا الجيش قلل من مخاوف تسرُّب معلومات منها





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اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد بسقوط طائرة مسيَّرة تابعة له في الأراضي السورية أمس.

وذكر الجيش في بيان مقتضب أن "الطائرة سقطت من جراء عطل تقني خلال نشاط روتيني فوق الأراضي السورية".

وزعم أنه لا خوف على تسرُّب أية معلومات منها.

وبيّن أن الطائرة من طراز "راكب السماء"، وهي طائرة تُستخدم في التجسس وجمع المعلومات.