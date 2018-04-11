النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ليتهم يسمعوني".. مبادرة إنسانية لـ"الصم والبكم" بمكة لمواجهة "كورونا"

تهدف لتوصيل المساعدة إليهم دون الحاجة للخروج من منازلهم

أطلق مركز حي العسيلة بمكة المكرمة، بالتعاون مع فريق "ساهم" التطوعي، مبادرة تحت اسم "ليتهم يسمعوني" تستهدف "الصم والبكم"؛ بهدف إيصال المساعدات للأسر المتعففة منهم، الذين تضرروا من منع التجول المفروض في مكة المكرمة حالياً.

وتأتي هذه المبادرة كفكرة أطلقها الدكتور طلق المسعودي نائب رئيس مجلس إدارة مركز حي العسيلة بمكة المكرمة، وأطلق عليها عنوان "ليتهم يسمعوني"؛ استلهاماً من قصيدة الأمير خالد الفيصل الأخيرة، حيث أنشأ رابطاً خاصاً بجمع المعلومات من الصم والبكم أنفسهم، وقام بالتنسيق مع مديري مراكز الأحياء بمكة المكرمة؛ لتسهيل إيصال المساعدات للصم دون الحاجة للخروج من المنزل ومخالفة الإجراءات الاحترازية المفروضة.

وتعد هذه المبادرة دعماً لمبادرة "براً بمكة" التي أطلقها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مؤخراً، والتي شملت جميع مدن ومحافظات المنطقة.

مكة المكرمة مركز حي العسيلة بمكة فريق ساهم التطوعي الصم والبكم منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ليتهم يسمعوني".. مبادرة إنسانية لـ"الصم والبكم" بمكة لمواجهة "كورونا"
سبق

أطلق مركز حي العسيلة بمكة المكرمة، بالتعاون مع فريق "ساهم" التطوعي، مبادرة تحت اسم "ليتهم يسمعوني" تستهدف "الصم والبكم"؛ بهدف إيصال المساعدات للأسر المتعففة منهم، الذين تضرروا من منع التجول المفروض في مكة المكرمة حالياً.

وتأتي هذه المبادرة كفكرة أطلقها الدكتور طلق المسعودي نائب رئيس مجلس إدارة مركز حي العسيلة بمكة المكرمة، وأطلق عليها عنوان "ليتهم يسمعوني"؛ استلهاماً من قصيدة الأمير خالد الفيصل الأخيرة، حيث أنشأ رابطاً خاصاً بجمع المعلومات من الصم والبكم أنفسهم، وقام بالتنسيق مع مديري مراكز الأحياء بمكة المكرمة؛ لتسهيل إيصال المساعدات للصم دون الحاجة للخروج من المنزل ومخالفة الإجراءات الاحترازية المفروضة.

وتعد هذه المبادرة دعماً لمبادرة "براً بمكة" التي أطلقها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مؤخراً، والتي شملت جميع مدن ومحافظات المنطقة.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
05:12 PM
اخر تعديل
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
08:13 PM

"ليتهم يسمعوني".. مبادرة إنسانية لـ"الصم والبكم" بمكة لمواجهة "كورونا"

تهدف لتوصيل المساعدة إليهم دون الحاجة للخروج من منازلهم

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,354

أطلق مركز حي العسيلة بمكة المكرمة، بالتعاون مع فريق "ساهم" التطوعي، مبادرة تحت اسم "ليتهم يسمعوني" تستهدف "الصم والبكم"؛ بهدف إيصال المساعدات للأسر المتعففة منهم، الذين تضرروا من منع التجول المفروض في مكة المكرمة حالياً.

وتأتي هذه المبادرة كفكرة أطلقها الدكتور طلق المسعودي نائب رئيس مجلس إدارة مركز حي العسيلة بمكة المكرمة، وأطلق عليها عنوان "ليتهم يسمعوني"؛ استلهاماً من قصيدة الأمير خالد الفيصل الأخيرة، حيث أنشأ رابطاً خاصاً بجمع المعلومات من الصم والبكم أنفسهم، وقام بالتنسيق مع مديري مراكز الأحياء بمكة المكرمة؛ لتسهيل إيصال المساعدات للصم دون الحاجة للخروج من المنزل ومخالفة الإجراءات الاحترازية المفروضة.

وتعد هذه المبادرة دعماً لمبادرة "براً بمكة" التي أطلقها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مؤخراً، والتي شملت جميع مدن ومحافظات المنطقة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,096
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,289
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,884
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,144

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة