مع لهيب الصيف.. "كفاءة": عدة أسباب تسهم في خفض الاستهلاك الشهري للسخان

أكدوا ضرورة اختيار الحجم المناسب للاحتياج وإطفاءه في حال عدم استخدامه

ودعت جميع مناطق المملكة فصل الشتاء فعلياً منذ أكثر من شهر بحسب أرقام الفلكيين، ومازالت السخانات في أغلب المنازل تعمل بوضع التشغيل؛ إما بسبب الإهمال أو النسيان رغم لهيب الصيف ودرجة حرارته العالية.

وتستهلك السخانات 4% من الاستهلاك العام للمنزل، ما يشير إلى أن عدم استخدامها بالصيف وهي في وضع التشغيل يتسبب في إرهاق الفاتورة الشهرية للكهرباء.

فيما كشف مختصون في المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" أن‏ أسباباً عدة تسهم في خفض الاستهلاك الشهري للسخان، وتطيل عمره، وتوفر الأمان، وتتمثل تلك الأسباب في: اختيار المستوى الأعلى في بطاقة كفاءة الطاقة، واختيار الحجم المناسب للاحتياج، ووضع السخان على درجة 60، والحرص على الصيانة الدورية، وإطفاء السخان في حال عدم استخدامه فترة طويلة.