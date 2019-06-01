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ملك البحرين ورؤساء أفغانستان وفلسطين والنيجر ومالي يغادرون جدة

عقب مشاركته بالقمم الثلاث بمكة المكرمة

غادر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين جدة اليوم عقب مشاركته في أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين رئيس بعثة الشرف عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ ومندوب عن المراسم الملكية.

وغادر الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية جدة اليوم، عقب مشاركته في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة، وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي, سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أفغانستان رئيس بعثة الشرف جاسم محمد الخالدي، ومندوب عن المراسم الملكية.

كما غادر الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، جدة اليوم عقب مشاركته في القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي المدير العام للإدارة العامة للدول الأوروبية بوزارة الخارجية رئيس بعثة الشرف المرافق الدكتور معن بن سليمان الحافظ، فيما غادر أيضًا الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر جدة اليوم ،عقب مشاركته في أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر رئيس بعثة الشرف السفير تركي بن ناجي العلي ومندوب عن المراسم الملكية مندوبًا عن المراسم الملكية.


وغادر الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي، جدة اليوم، عقب مشاركته في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مالي رئيس بعثة الشرف السفير خالد الخالد، ومندوب عن المراسم الملكية.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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ملك البحرين ورؤساء أفغانستان وفلسطين والنيجر ومالي يغادرون جدة
سبق

غادر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين جدة اليوم عقب مشاركته في أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين رئيس بعثة الشرف عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ ومندوب عن المراسم الملكية.

وغادر الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية جدة اليوم، عقب مشاركته في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة، وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي, سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أفغانستان رئيس بعثة الشرف جاسم محمد الخالدي، ومندوب عن المراسم الملكية.

كما غادر الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، جدة اليوم عقب مشاركته في القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي المدير العام للإدارة العامة للدول الأوروبية بوزارة الخارجية رئيس بعثة الشرف المرافق الدكتور معن بن سليمان الحافظ، فيما غادر أيضًا الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر جدة اليوم ،عقب مشاركته في أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر رئيس بعثة الشرف السفير تركي بن ناجي العلي ومندوب عن المراسم الملكية مندوبًا عن المراسم الملكية.


وغادر الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي، جدة اليوم، عقب مشاركته في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مالي رئيس بعثة الشرف السفير خالد الخالد، ومندوب عن المراسم الملكية.

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
11:23 PM
اخر تعديل
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
12:53 PM

ملك البحرين ورؤساء أفغانستان وفلسطين والنيجر ومالي يغادرون جدة

عقب مشاركته بالقمم الثلاث بمكة المكرمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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غادر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين جدة اليوم عقب مشاركته في أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين رئيس بعثة الشرف عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ ومندوب عن المراسم الملكية.

وغادر الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية جدة اليوم، عقب مشاركته في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة، وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي, سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أفغانستان رئيس بعثة الشرف جاسم محمد الخالدي، ومندوب عن المراسم الملكية.

كما غادر الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، جدة اليوم عقب مشاركته في القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي المدير العام للإدارة العامة للدول الأوروبية بوزارة الخارجية رئيس بعثة الشرف المرافق الدكتور معن بن سليمان الحافظ، فيما غادر أيضًا الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر جدة اليوم ،عقب مشاركته في أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر رئيس بعثة الشرف السفير تركي بن ناجي العلي ومندوب عن المراسم الملكية مندوبًا عن المراسم الملكية.


وغادر الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي، جدة اليوم، عقب مشاركته في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مالي رئيس بعثة الشرف السفير خالد الخالد، ومندوب عن المراسم الملكية.

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