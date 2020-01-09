"فيسبوك": قواعد جديدة للقضاء على التقييمات المزيفة للمنتجات

تمت إزالة 188 مجموعة وتعطيل 24 حسابًا مستخدمًا وحظر 140

اتفق كل من فيسبوك وإيباي، على اتخاذ إجراءات صارمة بشأن التقييمات المزيفة عبر الإنترنت، بعد أن طُلب منهما وضع حد لهذه المشكلة، من جانب هيئة مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة؛ إذ نشرت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة CMA يوم الثلاثاء، والتي تنظم قضايا مكافحة الاحتكار في المملكة المتحدة، بيانًا على موقعها على الإنترنت يُبلغ عن تعاون شركتي التكنولوجيا، وقالت إن كلتا الشركتين قد وقّعتا على اتفاقيات لرصد وتحديد والتحقيق والرد على التقييمات الوهمية والمضللة.

ووفقًا لما نقلته "اليوم السابع" المصرية عن موقع "بيزنس إنسايدر" البريطاني، ستقوم الشركتان -على وجه التحديد- باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأفراد والجماعات المشكوك فيها الذين يكتبون تقييمات وهمية مقابل الحصول على المال، ويبيعون هذه الخدمات عبر eBay وإنستجرام وفيسبوك.

وجاء في بيان الهيئة: "وافق فيسبوك على تقديم أنظمة أكثر قوة لاكتشاف هذا المحتوى وإزالته، كما حسّنت إيباي عوامل الفلترة الحالية لتحسين تحديد وحظر قوائم بيع أو تبادل التقييمات عبر الإنترنت".

وأضافت الهيئة أن فيسبوك قام بإزالة 188 مجموعة، وتعطيل 24 حسابًا مستخدمًا، وحظر إيباي بشكل دائم 140 مستخدمًا، بعد أن أثار مخاوف أولية بشأن تداول التقييمات المفبركة في صيف عام 2019.

وعلى الرغم من تأكيد CMA أنها لا تتهم فيسبوك وإيباي بإيواء المتاجرة المزيفة على منصاتها؛ فقد قال المدير التنفيذي Andrea Coscelli: إن التقييمات المزيفة يمكن أن يكون لها عواقب سلبية غير مقصودة على الشركات.

وقال في بيان: "التقييمات المزيفة تضر فعلًا بالمتسوقين والشركات على حد سواء؛ فالملايين من الناس يتخذون قراراتهم المتعلقة بالتسوق بناء على التقييمات، وإذا كانت هذه مضللة أو غير صحيحة؛ فإن المتسوقين قد ينتهي بهم المطاف إلى شراء شيء لا يليق بهم".

وأضاف في بيانه: "نحن مسرورون لأن فيسبوك وإيباي يقومان بالشيء الصحيح من خلال الالتزام بمعالجة هذه المشكلة والمساعدة في الحفاظ على مواقعهما خالية من المشاركات التي تبيع تعليقات وهمية".