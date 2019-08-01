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"الأرصاد": سماء غائمة على معظم المناطق.. ويستمر الارتفاع في درجات الحرارة بالشرقية

سُحب رعدية ممطرة على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة تمتد إلى الطائف

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة، والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف؛ في حين يستمر الارتفاع في درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سماء غائمة على معظم المناطق.. ويستمر الارتفاع في درجات الحرارة بالشرقية
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة، والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف؛ في حين يستمر الارتفاع في درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
08:21 AM

"الأرصاد": سماء غائمة على معظم المناطق.. ويستمر الارتفاع في درجات الحرارة بالشرقية

سُحب رعدية ممطرة على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة تمتد إلى الطائف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة، والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف؛ في حين يستمر الارتفاع في درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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