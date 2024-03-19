النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الصحة: أقوى ما نواجه به هذه الأزمة هو وعي المجتمع واتباع الإرشادات

أعرب عن شكره للملك سلمان على كلمته الضافية

أعرب وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن عظيم الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين "يحفظه الله" على كلمته الضافية وحرصه واهتمامه بالوطن والمواطن وهذا ما يوصي به حفظه الله في كل لقاء معنا.

وقال إن ما ذكره خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من توضيح للوضع الحالي وما يمر به العالم من تحد كبير ومرحلة صعبة في تاريخ العالم يبين لنا أن قرارات حكومة خادم الحرمين الشريفين في اعتماد الإجراءات الاحترازية منذ وقت مبكر سبقت بها الكثير من الدول كانت قرارات حكيمة.

وأضاف أننا نعمل مع الجهات الحكومية الأخرى يداً بيد وبشكل يومي لحفظ الأمن الصحي لوطننا الغالي بدعم لامحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين ومتابعة دقيقة من سمو ولي عهده الأمين، وأننا سنعمل ونواصل العمل بلا كلل لتجاوز هذه المرحلة بإذن الله.

وأبان أن المرحلة القادمة وكما ذكر حفظه الله ستكون أصعب مما سبق، ولذا فإن العمل بما يصدر من الصحة والجهات الأخرى أمر مهم ويجب اتباعه لكي نتمكن من الحد من انتشار الفيروس.

وأضاف أن شكر خادم الحرمين الشريفين " يحفظه الله" للعاملين في القطاع الصحي لهو وسام على صدورنا جميعاً ومحفز لي ولزملائي في القطاع الصحي الحكومي والخاص.

وأكد مجدداً ان أقوى ما يمكن أن نواجه به هذه الأزمة هو وعي المجتمع واتباع الإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وزير الصحة توفيق الربيعة وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الصحة: أقوى ما نواجه به هذه الأزمة هو وعي المجتمع واتباع الإرشادات
سبق

أعرب وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن عظيم الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين "يحفظه الله" على كلمته الضافية وحرصه واهتمامه بالوطن والمواطن وهذا ما يوصي به حفظه الله في كل لقاء معنا.

وقال إن ما ذكره خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من توضيح للوضع الحالي وما يمر به العالم من تحد كبير ومرحلة صعبة في تاريخ العالم يبين لنا أن قرارات حكومة خادم الحرمين الشريفين في اعتماد الإجراءات الاحترازية منذ وقت مبكر سبقت بها الكثير من الدول كانت قرارات حكيمة.

وأضاف أننا نعمل مع الجهات الحكومية الأخرى يداً بيد وبشكل يومي لحفظ الأمن الصحي لوطننا الغالي بدعم لامحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين ومتابعة دقيقة من سمو ولي عهده الأمين، وأننا سنعمل ونواصل العمل بلا كلل لتجاوز هذه المرحلة بإذن الله.

وأبان أن المرحلة القادمة وكما ذكر حفظه الله ستكون أصعب مما سبق، ولذا فإن العمل بما يصدر من الصحة والجهات الأخرى أمر مهم ويجب اتباعه لكي نتمكن من الحد من انتشار الفيروس.

وأضاف أن شكر خادم الحرمين الشريفين " يحفظه الله" للعاملين في القطاع الصحي لهو وسام على صدورنا جميعاً ومحفز لي ولزملائي في القطاع الصحي الحكومي والخاص.

وأكد مجدداً ان أقوى ما يمكن أن نواجه به هذه الأزمة هو وعي المجتمع واتباع الإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
11:11 PM

وزير الصحة: أقوى ما نواجه به هذه الأزمة هو وعي المجتمع واتباع الإرشادات

أعرب عن شكره للملك سلمان على كلمته الضافية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
3,266

أعرب وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن عظيم الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين "يحفظه الله" على كلمته الضافية وحرصه واهتمامه بالوطن والمواطن وهذا ما يوصي به حفظه الله في كل لقاء معنا.

وقال إن ما ذكره خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من توضيح للوضع الحالي وما يمر به العالم من تحد كبير ومرحلة صعبة في تاريخ العالم يبين لنا أن قرارات حكومة خادم الحرمين الشريفين في اعتماد الإجراءات الاحترازية منذ وقت مبكر سبقت بها الكثير من الدول كانت قرارات حكيمة.

وأضاف أننا نعمل مع الجهات الحكومية الأخرى يداً بيد وبشكل يومي لحفظ الأمن الصحي لوطننا الغالي بدعم لامحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين ومتابعة دقيقة من سمو ولي عهده الأمين، وأننا سنعمل ونواصل العمل بلا كلل لتجاوز هذه المرحلة بإذن الله.

وأبان أن المرحلة القادمة وكما ذكر حفظه الله ستكون أصعب مما سبق، ولذا فإن العمل بما يصدر من الصحة والجهات الأخرى أمر مهم ويجب اتباعه لكي نتمكن من الحد من انتشار الفيروس.

وأضاف أن شكر خادم الحرمين الشريفين " يحفظه الله" للعاملين في القطاع الصحي لهو وسام على صدورنا جميعاً ومحفز لي ولزملائي في القطاع الصحي الحكومي والخاص.

وأكد مجدداً ان أقوى ما يمكن أن نواجه به هذه الأزمة هو وعي المجتمع واتباع الإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,400
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,932
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,811
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,035

المقالات

ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل شرمة
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة