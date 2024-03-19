وزير الصحة: أقوى ما نواجه به هذه الأزمة هو وعي المجتمع واتباع الإرشادات

أعرب عن شكره للملك سلمان على كلمته الضافية

أعرب وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن عظيم الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين "يحفظه الله" على كلمته الضافية وحرصه واهتمامه بالوطن والمواطن وهذا ما يوصي به حفظه الله في كل لقاء معنا.

وقال إن ما ذكره خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من توضيح للوضع الحالي وما يمر به العالم من تحد كبير ومرحلة صعبة في تاريخ العالم يبين لنا أن قرارات حكومة خادم الحرمين الشريفين في اعتماد الإجراءات الاحترازية منذ وقت مبكر سبقت بها الكثير من الدول كانت قرارات حكيمة.

وأضاف أننا نعمل مع الجهات الحكومية الأخرى يداً بيد وبشكل يومي لحفظ الأمن الصحي لوطننا الغالي بدعم لامحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين ومتابعة دقيقة من سمو ولي عهده الأمين، وأننا سنعمل ونواصل العمل بلا كلل لتجاوز هذه المرحلة بإذن الله.

وأبان أن المرحلة القادمة وكما ذكر حفظه الله ستكون أصعب مما سبق، ولذا فإن العمل بما يصدر من الصحة والجهات الأخرى أمر مهم ويجب اتباعه لكي نتمكن من الحد من انتشار الفيروس.

وأضاف أن شكر خادم الحرمين الشريفين " يحفظه الله" للعاملين في القطاع الصحي لهو وسام على صدورنا جميعاً ومحفز لي ولزملائي في القطاع الصحي الحكومي والخاص.

وأكد مجدداً ان أقوى ما يمكن أن نواجه به هذه الأزمة هو وعي المجتمع واتباع الإرشادات التي تصدر من وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى.