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الجامعة العربية المفتوحة تُطلق برنامجًا مجانيًّا لطلاب وطالبات حائل

للتدريب على اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي

أطلقت الجامعة العربية المفتوحة بمنطقة حائل، صباح اليوم، البرنامج التطويري لدورتَي الإنجليزية والحاسب الآلي، في قاعة الشريك الاستراتيجي، المستشفى السعودي- الألماني، بالمنطقة.

ويستهدف البرنامج خلال دورة مكثفة لمدة ثلاثة أيام متواصلة، تأهيل خريجي طلاب وطالبات الثانوية العامة بالمنطقة، لحياتهم العلمية والعملية المقبلة.

ويساهم في تأسيس ورفع مهارات اللغة الإنجليزية والتقنيات في علوم الحاسب الآلي على يد أساتذة متخصصين في الجامعة.

يذكر أن الشراكة الاستراتيجية في حائل، بين فرعي الجامعة العربية المفتوحة، والمستشفى السعودي- الألماني؛ مبادرة مجتمعية نوعية؛ خدمةً لأبناء وبنات أهالي المنطقة، وتهدف إلى رفع المستوى التعليمي والتثقيفي واستغلال الإجازة الصيفية في دعم اهتمامات طلابنا لبناء جيل معطاء.

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الجامعة العربية المفتوحة تُطلق برنامجًا مجانيًّا لطلاب وطالبات حائل
سبق

أطلقت الجامعة العربية المفتوحة بمنطقة حائل، صباح اليوم، البرنامج التطويري لدورتَي الإنجليزية والحاسب الآلي، في قاعة الشريك الاستراتيجي، المستشفى السعودي- الألماني، بالمنطقة.

ويستهدف البرنامج خلال دورة مكثفة لمدة ثلاثة أيام متواصلة، تأهيل خريجي طلاب وطالبات الثانوية العامة بالمنطقة، لحياتهم العلمية والعملية المقبلة.

ويساهم في تأسيس ورفع مهارات اللغة الإنجليزية والتقنيات في علوم الحاسب الآلي على يد أساتذة متخصصين في الجامعة.

يذكر أن الشراكة الاستراتيجية في حائل، بين فرعي الجامعة العربية المفتوحة، والمستشفى السعودي- الألماني؛ مبادرة مجتمعية نوعية؛ خدمةً لأبناء وبنات أهالي المنطقة، وتهدف إلى رفع المستوى التعليمي والتثقيفي واستغلال الإجازة الصيفية في دعم اهتمامات طلابنا لبناء جيل معطاء.

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
06:45 PM

الجامعة العربية المفتوحة تُطلق برنامجًا مجانيًّا لطلاب وطالبات حائل

للتدريب على اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت الجامعة العربية المفتوحة بمنطقة حائل، صباح اليوم، البرنامج التطويري لدورتَي الإنجليزية والحاسب الآلي، في قاعة الشريك الاستراتيجي، المستشفى السعودي- الألماني، بالمنطقة.

ويستهدف البرنامج خلال دورة مكثفة لمدة ثلاثة أيام متواصلة، تأهيل خريجي طلاب وطالبات الثانوية العامة بالمنطقة، لحياتهم العلمية والعملية المقبلة.

ويساهم في تأسيس ورفع مهارات اللغة الإنجليزية والتقنيات في علوم الحاسب الآلي على يد أساتذة متخصصين في الجامعة.

يذكر أن الشراكة الاستراتيجية في حائل، بين فرعي الجامعة العربية المفتوحة، والمستشفى السعودي- الألماني؛ مبادرة مجتمعية نوعية؛ خدمةً لأبناء وبنات أهالي المنطقة، وتهدف إلى رفع المستوى التعليمي والتثقيفي واستغلال الإجازة الصيفية في دعم اهتمامات طلابنا لبناء جيل معطاء.

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