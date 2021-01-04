الطائف بدون إصابات كورونا.. و36 حصيلة الحالات النشطة
إجمالي التعافي 10993 حالة والوفيات 251 وفاة
تكرر تسجيل "صفر" في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على مستوى الطائف، حيث خلت اليوم الاثنين قائمة الإصابات من تسجيل أي إصابة في المحافظة، في حين سُجلت ثلاث حالات تعافٍ جديدة، وبدون وفيات ولله الحمد.
وتبقت 36 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، بعد أن بلغ إجمالي الإصابات منذُ بدء انتشار فايروس كورونا وحتى الآن 11280 إصابة، كما بلغ إجمالي التعافي 10993 حالة، فيما بلغت الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 251 حالة وفاة.
الطائف بدون إصابات كورونا.. و36 حصيلة الحالات النشطة
فهد العتيبيسبق2021-01-04
تكرر تسجيل "صفر" في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على مستوى الطائف، حيث خلت اليوم الاثنين قائمة الإصابات من تسجيل أي إصابة في المحافظة، في حين سُجلت ثلاث حالات تعافٍ جديدة، وبدون وفيات ولله الحمد.
وتبقت 36 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، بعد أن بلغ إجمالي الإصابات منذُ بدء انتشار فايروس كورونا وحتى الآن 11280 إصابة، كما بلغ إجمالي التعافي 10993 حالة، فيما بلغت الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 251 حالة وفاة.
04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
07:42 PM
الطائف بدون إصابات كورونا.. و36 حصيلة الحالات النشطة
تكرر تسجيل "صفر" في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على مستوى الطائف، حيث خلت اليوم الاثنين قائمة الإصابات من تسجيل أي إصابة في المحافظة، في حين سُجلت ثلاث حالات تعافٍ جديدة، وبدون وفيات ولله الحمد.
وتبقت 36 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، بعد أن بلغ إجمالي الإصابات منذُ بدء انتشار فايروس كورونا وحتى الآن 11280 إصابة، كما بلغ إجمالي التعافي 10993 حالة، فيما بلغت الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 251 حالة وفاة.