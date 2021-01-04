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"الصحة": تسجيل 94 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 166 خلال الـ24 ساعة الماضية

الطائف بدون إصابات كورونا.. و36 حصيلة الحالات النشطة

إجمالي التعافي 10993 حالة والوفيات 251 وفاة

تكرر تسجيل "صفر" في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على مستوى الطائف، حيث خلت اليوم الاثنين قائمة الإصابات من تسجيل أي إصابة في المحافظة، في حين سُجلت ثلاث حالات تعافٍ جديدة، وبدون وفيات ولله الحمد.

وتبقت 36 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، بعد أن بلغ إجمالي الإصابات منذُ بدء انتشار فايروس كورونا وحتى الآن 11280 إصابة، كما بلغ إجمالي التعافي 10993 حالة، فيما بلغت الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 251 حالة وفاة.

الطائف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطائف بدون إصابات كورونا.. و36 حصيلة الحالات النشطة
سبق

تكرر تسجيل "صفر" في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على مستوى الطائف، حيث خلت اليوم الاثنين قائمة الإصابات من تسجيل أي إصابة في المحافظة، في حين سُجلت ثلاث حالات تعافٍ جديدة، وبدون وفيات ولله الحمد.

وتبقت 36 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، بعد أن بلغ إجمالي الإصابات منذُ بدء انتشار فايروس كورونا وحتى الآن 11280 إصابة، كما بلغ إجمالي التعافي 10993 حالة، فيما بلغت الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 251 حالة وفاة.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
07:42 PM

الطائف بدون إصابات كورونا.. و36 حصيلة الحالات النشطة

إجمالي التعافي 10993 حالة والوفيات 251 وفاة

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فهد العتيبي - الطائف
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تكرر تسجيل "صفر" في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على مستوى الطائف، حيث خلت اليوم الاثنين قائمة الإصابات من تسجيل أي إصابة في المحافظة، في حين سُجلت ثلاث حالات تعافٍ جديدة، وبدون وفيات ولله الحمد.

وتبقت 36 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، بعد أن بلغ إجمالي الإصابات منذُ بدء انتشار فايروس كورونا وحتى الآن 11280 إصابة، كما بلغ إجمالي التعافي 10993 حالة، فيما بلغت الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 251 حالة وفاة.

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