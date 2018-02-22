النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور .. الجنادرية 32 تودع "الناضور السعودي الأخير"

صاحبه يقول: "البقاء لله"

يقف العم بحري ابن تبوك أمام زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32، مستعرضًا آخر ناضور بحري في السعودية؛ تلك الآلة التي كانت في الماضي هامة للغاية ولا يكاد يخلو منها أي منزل في الجزيرة العربية قبل 90 عامًا مضت، وحاليًا اندثرت المهنة نهائيًّا ولم يبق من صُنَّاعها إلا العم أحمد فرج.

ويشير العم بحري إلى أن المهرجان كان هذه الساحة فقط، يقصد ساحة السوق الشعبي الآن، وكان هناك ثلاثة دكاكين فقط وخيم شعر، ومن ساعتها إلى الآن وأنا أشارك في كل دورة.

ويرى الزائر أصدافًا رائعة ونبالًا قديمة ونواضير، ويحكي قصته مع الناضور يقول: "تعلمت صناعتها من والدي؛ وهي علبة معدنية تتكون من تنكة السمن أو الزيت المعدنية، يقوم العم بحري بقص مستطيل في أحد جوانب التنكة ثم يضع زجاجًا مكبرًا بحيث ينظر البحار منها فيرى الأصداف أو المحار أو الأسماك ويشير العم بحري إلى أن هذا الناضور يكبر الأشياء 20 مرة، وبحزن دفين وبدموع لا تخفى على الشاهد يقول العم بحري: أقول ربما يكون هذا العام آخر ما ترونه من النواضير والحمد والبقاء لله.

ويتذكر العم بحري قصته مع الجنادرية كل عام، وكيف أنه بدأ المشاركة وعمره 48 عامًا، واستمر سنويًّا يحضر؛ حتى إن أولاده الخمسة منعوه من الحضور هذا العام؛ إلا أنه رفض وأصر واستأجر سيارة خاصة لحضور المهرجان.

ويستطرد العم بحري قائلًا: "عملت في البحر 35 عامًا، وكنت غواصًا ماهرًا وأحب البحر وأعرفه جيدًا وأتحدث معه ويحدثني، ويؤكد أن شيئًا واحدًا فقط هو من سيمنعني من الجنادرية هو الموت".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور .. الجنادرية 32 تودع "الناضور السعودي الأخير"
سبق

يقف العم بحري ابن تبوك أمام زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32، مستعرضًا آخر ناضور بحري في السعودية؛ تلك الآلة التي كانت في الماضي هامة للغاية ولا يكاد يخلو منها أي منزل في الجزيرة العربية قبل 90 عامًا مضت، وحاليًا اندثرت المهنة نهائيًّا ولم يبق من صُنَّاعها إلا العم أحمد فرج.

ويشير العم بحري إلى أن المهرجان كان هذه الساحة فقط، يقصد ساحة السوق الشعبي الآن، وكان هناك ثلاثة دكاكين فقط وخيم شعر، ومن ساعتها إلى الآن وأنا أشارك في كل دورة.

ويرى الزائر أصدافًا رائعة ونبالًا قديمة ونواضير، ويحكي قصته مع الناضور يقول: "تعلمت صناعتها من والدي؛ وهي علبة معدنية تتكون من تنكة السمن أو الزيت المعدنية، يقوم العم بحري بقص مستطيل في أحد جوانب التنكة ثم يضع زجاجًا مكبرًا بحيث ينظر البحار منها فيرى الأصداف أو المحار أو الأسماك ويشير العم بحري إلى أن هذا الناضور يكبر الأشياء 20 مرة، وبحزن دفين وبدموع لا تخفى على الشاهد يقول العم بحري: أقول ربما يكون هذا العام آخر ما ترونه من النواضير والحمد والبقاء لله.

ويتذكر العم بحري قصته مع الجنادرية كل عام، وكيف أنه بدأ المشاركة وعمره 48 عامًا، واستمر سنويًّا يحضر؛ حتى إن أولاده الخمسة منعوه من الحضور هذا العام؛ إلا أنه رفض وأصر واستأجر سيارة خاصة لحضور المهرجان.

ويستطرد العم بحري قائلًا: "عملت في البحر 35 عامًا، وكنت غواصًا ماهرًا وأحب البحر وأعرفه جيدًا وأتحدث معه ويحدثني، ويؤكد أن شيئًا واحدًا فقط هو من سيمنعني من الجنادرية هو الموت".

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
07:21 PM

بالصور .. الجنادرية 32 تودع "الناضور السعودي الأخير"

صاحبه يقول: "البقاء لله"

A A A
خالد خليل - الرياض
6
23,122

يقف العم بحري ابن تبوك أمام زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32، مستعرضًا آخر ناضور بحري في السعودية؛ تلك الآلة التي كانت في الماضي هامة للغاية ولا يكاد يخلو منها أي منزل في الجزيرة العربية قبل 90 عامًا مضت، وحاليًا اندثرت المهنة نهائيًّا ولم يبق من صُنَّاعها إلا العم أحمد فرج.

ويشير العم بحري إلى أن المهرجان كان هذه الساحة فقط، يقصد ساحة السوق الشعبي الآن، وكان هناك ثلاثة دكاكين فقط وخيم شعر، ومن ساعتها إلى الآن وأنا أشارك في كل دورة.

ويرى الزائر أصدافًا رائعة ونبالًا قديمة ونواضير، ويحكي قصته مع الناضور يقول: "تعلمت صناعتها من والدي؛ وهي علبة معدنية تتكون من تنكة السمن أو الزيت المعدنية، يقوم العم بحري بقص مستطيل في أحد جوانب التنكة ثم يضع زجاجًا مكبرًا بحيث ينظر البحار منها فيرى الأصداف أو المحار أو الأسماك ويشير العم بحري إلى أن هذا الناضور يكبر الأشياء 20 مرة، وبحزن دفين وبدموع لا تخفى على الشاهد يقول العم بحري: أقول ربما يكون هذا العام آخر ما ترونه من النواضير والحمد والبقاء لله.

ويتذكر العم بحري قصته مع الجنادرية كل عام، وكيف أنه بدأ المشاركة وعمره 48 عامًا، واستمر سنويًّا يحضر؛ حتى إن أولاده الخمسة منعوه من الحضور هذا العام؛ إلا أنه رفض وأصر واستأجر سيارة خاصة لحضور المهرجان.

ويستطرد العم بحري قائلًا: "عملت في البحر 35 عامًا، وكنت غواصًا ماهرًا وأحب البحر وأعرفه جيدًا وأتحدث معه ويحدثني، ويؤكد أن شيئًا واحدًا فقط هو من سيمنعني من الجنادرية هو الموت".

شارك برأيك
51
258

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,170
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,345
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,939
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,401

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة