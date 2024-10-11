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نائب وزير الداخلية يرعى حفل إعلان نتائج "تحدي أبشر"

كرّم الثلاثة الأوائل في كل من مسارَيْ الخدمات القائمة والجديدة

نيابة عن الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، رعى نائب وزير الداخلية، الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، اليوم بالرياض حفل إعلان نتائج "تحدي أبشر" الذي أقامته وزارة الداخلية بمشاركة هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي ومركز المعلومات الوطني وشركة علم.

بدأ الحفل بكلمة نائب وزير الداخلية التي نقل خلالها شكر وتقدير الأمير عبدالعزيز بن سعود للمشاركين والمشاركات على ما قدموه من أفكار في خدمة العمل الأمني، وشكره للقائمين على إنجاح "تحدي أبشر"، مؤكدًا حرص الوزارة على تطوير الخدمات الإلكترونية، وعلى فتح قنوات التواصل مع الفئات المبدعة من شباب وشابات الوطن.

وأكد أن الوزارة مستمرة في تطوير الخدمات الإلكترونية، وتعزيز التحول الرقمي، وفتح المجال للجميع في تطوير منظومة الخدمات المقدمة على منصة أبشر. مبينًا أن الأعداد الكبيرة التي تقدمت بأفكارها مصدر اعتزاز وفخر، وتعزز الثقة في أبناء الوطن.

وشكر في نهاية الكلمة الفائزين مباركًا لهم تحكيم أفكارهم، وفوزها بالتحدي.. متمنيًا لهم التوفيق.

تلا ذلك تكريم الشركاء الذين أسهموا في نجاح "تحدي أبشر"، ثم أعلنت النتيجة العامة بتكريم الثلاثة الأوائل في كل من مسار الخدمات القائمة والخدمات الجديدة.

وحصل على المركز الأول في كل مسار على جائزة نقدية مقدارها 100 ألف ريال، والمركز الثاني من كل مسار على 50 ألفًا، والمركز الثالث من كل مسار على 20 ألفًا.

وستكون جميع الأفكار الـ (20) التي وصلت للمرحلة النهائية محل تطوير في واحة أبشر، وسيعمل أصحابها على تطويرها مع منسوبي أبشر؛ ليتم الاستفادة منها.

حضر حفل الإعلان الأمير بندر بن عبد الله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ورئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، ورئيس مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، والرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن الجضعي.

منصة أبشر وزارة الداخلية تحدي أبشر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب وزير الداخلية يرعى حفل إعلان نتائج "تحدي أبشر"
سبق

نيابة عن الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، رعى نائب وزير الداخلية، الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، اليوم بالرياض حفل إعلان نتائج "تحدي أبشر" الذي أقامته وزارة الداخلية بمشاركة هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي ومركز المعلومات الوطني وشركة علم.

بدأ الحفل بكلمة نائب وزير الداخلية التي نقل خلالها شكر وتقدير الأمير عبدالعزيز بن سعود للمشاركين والمشاركات على ما قدموه من أفكار في خدمة العمل الأمني، وشكره للقائمين على إنجاح "تحدي أبشر"، مؤكدًا حرص الوزارة على تطوير الخدمات الإلكترونية، وعلى فتح قنوات التواصل مع الفئات المبدعة من شباب وشابات الوطن.

وأكد أن الوزارة مستمرة في تطوير الخدمات الإلكترونية، وتعزيز التحول الرقمي، وفتح المجال للجميع في تطوير منظومة الخدمات المقدمة على منصة أبشر. مبينًا أن الأعداد الكبيرة التي تقدمت بأفكارها مصدر اعتزاز وفخر، وتعزز الثقة في أبناء الوطن.

وشكر في نهاية الكلمة الفائزين مباركًا لهم تحكيم أفكارهم، وفوزها بالتحدي.. متمنيًا لهم التوفيق.

تلا ذلك تكريم الشركاء الذين أسهموا في نجاح "تحدي أبشر"، ثم أعلنت النتيجة العامة بتكريم الثلاثة الأوائل في كل من مسار الخدمات القائمة والخدمات الجديدة.

وحصل على المركز الأول في كل مسار على جائزة نقدية مقدارها 100 ألف ريال، والمركز الثاني من كل مسار على 50 ألفًا، والمركز الثالث من كل مسار على 20 ألفًا.

وستكون جميع الأفكار الـ (20) التي وصلت للمرحلة النهائية محل تطوير في واحة أبشر، وسيعمل أصحابها على تطويرها مع منسوبي أبشر؛ ليتم الاستفادة منها.

حضر حفل الإعلان الأمير بندر بن عبد الله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ورئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، ورئيس مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، والرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن الجضعي.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
11:18 PM

نائب وزير الداخلية يرعى حفل إعلان نتائج "تحدي أبشر"

كرّم الثلاثة الأوائل في كل من مسارَيْ الخدمات القائمة والجديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نيابة عن الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، رعى نائب وزير الداخلية، الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، اليوم بالرياض حفل إعلان نتائج "تحدي أبشر" الذي أقامته وزارة الداخلية بمشاركة هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي ومركز المعلومات الوطني وشركة علم.

بدأ الحفل بكلمة نائب وزير الداخلية التي نقل خلالها شكر وتقدير الأمير عبدالعزيز بن سعود للمشاركين والمشاركات على ما قدموه من أفكار في خدمة العمل الأمني، وشكره للقائمين على إنجاح "تحدي أبشر"، مؤكدًا حرص الوزارة على تطوير الخدمات الإلكترونية، وعلى فتح قنوات التواصل مع الفئات المبدعة من شباب وشابات الوطن.

وأكد أن الوزارة مستمرة في تطوير الخدمات الإلكترونية، وتعزيز التحول الرقمي، وفتح المجال للجميع في تطوير منظومة الخدمات المقدمة على منصة أبشر. مبينًا أن الأعداد الكبيرة التي تقدمت بأفكارها مصدر اعتزاز وفخر، وتعزز الثقة في أبناء الوطن.

وشكر في نهاية الكلمة الفائزين مباركًا لهم تحكيم أفكارهم، وفوزها بالتحدي.. متمنيًا لهم التوفيق.

تلا ذلك تكريم الشركاء الذين أسهموا في نجاح "تحدي أبشر"، ثم أعلنت النتيجة العامة بتكريم الثلاثة الأوائل في كل من مسار الخدمات القائمة والخدمات الجديدة.

وحصل على المركز الأول في كل مسار على جائزة نقدية مقدارها 100 ألف ريال، والمركز الثاني من كل مسار على 50 ألفًا، والمركز الثالث من كل مسار على 20 ألفًا.

وستكون جميع الأفكار الـ (20) التي وصلت للمرحلة النهائية محل تطوير في واحة أبشر، وسيعمل أصحابها على تطويرها مع منسوبي أبشر؛ ليتم الاستفادة منها.

حضر حفل الإعلان الأمير بندر بن عبد الله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ورئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، ورئيس مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، والرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن الجضعي.

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