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"الصحة": تسجيل 985 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 661 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في الإمارات.. ١٩٢٨ إصابة جديدة و٤ وفيات خلال ٢٤ ساعة

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1928 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات.
وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 491,423 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,545 وفاة، مشيرة إلى تماثل 1,614 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 475,012 حالة.

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كورونا في الإمارات.. ١٩٢٨ إصابة جديدة و٤ وفيات خلال ٢٤ ساعة
سبق

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1928 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات.
وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 491,423 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,545 وفاة، مشيرة إلى تماثل 1,614 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 475,012 حالة.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
02:35 PM

كورونا في الإمارات.. ١٩٢٨ إصابة جديدة و٤ وفيات خلال ٢٤ ساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1928 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات.
وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 491,423 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,545 وفاة، مشيرة إلى تماثل 1,614 حالة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 475,012 حالة.

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