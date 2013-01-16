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المعنويات عالية.. أخصائي: المجتمع يتقبل عودة الطلاب للمقاعد الدراسية بارتياح ودون قلق

أكد لـ"سبق" أن نسبة المطعمين يعكس توجه المجتمع إلى الوعي.. تعامل ناجح مع الجائحة

أكد أخصائي التوجيه والإرشاد النفسي الدكتور فواز كاسب لـ"سبق" أن عودة أبنائنا وبناتنا إلى المقاعد الدراسية وخاصة طلاب الابتدائي ورياض الأطفال -إن شاء الله- ستكون بكل وعي وكل تقيد بالإجراءات الصحية، وهي الابتعاد الجسدي ولبس الكمامات مع انتشار فيروس كورونا.

وبين أن الملاحظ من خلال السلوك الاجتماعي تقبل هذه العودة بكل ارتياح وبروح معنوية وستكون إن شاء الله مثل هذه العودة بمعنويات عالية واستقرار وبعيداً عن القلق مع انتشار فيروس كورونا.

وأشار "كاسب" أن الدراسات العلمية أكدت أن فيروس كورونا بطفرته وصيغته الجديدة مقارنة بنشاطه وقوته في بداية الانتشار الحالي ضعيف وتأثيره ضعيف جدًا وهو ما يرفع معنويات المجتمع بعودة الطلبه إلى المقاعد الدراسية.

وبين أن المجتمع السعودي من طلبة وطالبات وأولياء أمور أصبح لديهم الوعي الصحي من خلال التكيف الذي قامت به المملكة العربية السعودية وتعاملها مع هذه الجائحة بكل نجاح في البداية من خلال استراتيجيتها التي قامت على ثلاثة محاور استراتيجية المواجهة والاحتواء والتعافي ونسبة المطعمين ولله الحمد يعكس توجه أبناء المجتمع إلى الوعي الصحي.

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المعنويات عالية.. أخصائي: المجتمع يتقبل عودة الطلاب للمقاعد الدراسية بارتياح ودون قلق
سبق

أكد أخصائي التوجيه والإرشاد النفسي الدكتور فواز كاسب لـ"سبق" أن عودة أبنائنا وبناتنا إلى المقاعد الدراسية وخاصة طلاب الابتدائي ورياض الأطفال -إن شاء الله- ستكون بكل وعي وكل تقيد بالإجراءات الصحية، وهي الابتعاد الجسدي ولبس الكمامات مع انتشار فيروس كورونا.

وبين أن الملاحظ من خلال السلوك الاجتماعي تقبل هذه العودة بكل ارتياح وبروح معنوية وستكون إن شاء الله مثل هذه العودة بمعنويات عالية واستقرار وبعيداً عن القلق مع انتشار فيروس كورونا.

وأشار "كاسب" أن الدراسات العلمية أكدت أن فيروس كورونا بطفرته وصيغته الجديدة مقارنة بنشاطه وقوته في بداية الانتشار الحالي ضعيف وتأثيره ضعيف جدًا وهو ما يرفع معنويات المجتمع بعودة الطلبه إلى المقاعد الدراسية.

وبين أن المجتمع السعودي من طلبة وطالبات وأولياء أمور أصبح لديهم الوعي الصحي من خلال التكيف الذي قامت به المملكة العربية السعودية وتعاملها مع هذه الجائحة بكل نجاح في البداية من خلال استراتيجيتها التي قامت على ثلاثة محاور استراتيجية المواجهة والاحتواء والتعافي ونسبة المطعمين ولله الحمد يعكس توجه أبناء المجتمع إلى الوعي الصحي.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
03:03 PM

المعنويات عالية.. أخصائي: المجتمع يتقبل عودة الطلاب للمقاعد الدراسية بارتياح ودون قلق

أكد لـ"سبق" أن نسبة المطعمين يعكس توجه المجتمع إلى الوعي.. تعامل ناجح مع الجائحة

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زيد الخمشي - الرياض
10
1,017

أكد أخصائي التوجيه والإرشاد النفسي الدكتور فواز كاسب لـ"سبق" أن عودة أبنائنا وبناتنا إلى المقاعد الدراسية وخاصة طلاب الابتدائي ورياض الأطفال -إن شاء الله- ستكون بكل وعي وكل تقيد بالإجراءات الصحية، وهي الابتعاد الجسدي ولبس الكمامات مع انتشار فيروس كورونا.

وبين أن الملاحظ من خلال السلوك الاجتماعي تقبل هذه العودة بكل ارتياح وبروح معنوية وستكون إن شاء الله مثل هذه العودة بمعنويات عالية واستقرار وبعيداً عن القلق مع انتشار فيروس كورونا.

وأشار "كاسب" أن الدراسات العلمية أكدت أن فيروس كورونا بطفرته وصيغته الجديدة مقارنة بنشاطه وقوته في بداية الانتشار الحالي ضعيف وتأثيره ضعيف جدًا وهو ما يرفع معنويات المجتمع بعودة الطلبه إلى المقاعد الدراسية.

وبين أن المجتمع السعودي من طلبة وطالبات وأولياء أمور أصبح لديهم الوعي الصحي من خلال التكيف الذي قامت به المملكة العربية السعودية وتعاملها مع هذه الجائحة بكل نجاح في البداية من خلال استراتيجيتها التي قامت على ثلاثة محاور استراتيجية المواجهة والاحتواء والتعافي ونسبة المطعمين ولله الحمد يعكس توجه أبناء المجتمع إلى الوعي الصحي.

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