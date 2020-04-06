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خلال 20 يوماً.. "بلدية خليص" تنفذ 1030 جولة رقابية وتطهر 320 موقعاً

الصبحي: الفِرق الميدانية تعمل على مدار الساعة لتطبيق تعليمات مكافحة كورونا

واصلت بلدية خليص جولاتها الرقابية في مختلف أنحاء المحافظة للوقاية من فيروس كورونا.

وخلال العشرين يوماً الماضية سجلت الفرق الرقابية قرابة 1030جولة رقابية و501 جولة إصحاح بيئي وقامت الفرق بتطهير قرابة 320 موقعاً في المحافظة.

وتم تخصيص 22 من آليات النظافة و50 مراقباً صحياً ومراقب إصحاح بيئي وقرابة 170 عامل نظافة خلال الفترة الماضية.


وأوضح رئيس البلدية، المهندس عماد بن عيد الصبحي، أن الفِرق الميدانية تعمل على مدار الساعة لتطبيق كافة التعليمات الإرشادية لمكافحة كورونا، مؤكداً أن العمل الوقائي يشمل كل المواقع التي تتطلب متابعة دقيقة من تلك الفرق.


خليص فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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خلال 20 يوماً.. "بلدية خليص" تنفذ 1030 جولة رقابية وتطهر 320 موقعاً
سبق

واصلت بلدية خليص جولاتها الرقابية في مختلف أنحاء المحافظة للوقاية من فيروس كورونا.

وخلال العشرين يوماً الماضية سجلت الفرق الرقابية قرابة 1030جولة رقابية و501 جولة إصحاح بيئي وقامت الفرق بتطهير قرابة 320 موقعاً في المحافظة.

وتم تخصيص 22 من آليات النظافة و50 مراقباً صحياً ومراقب إصحاح بيئي وقرابة 170 عامل نظافة خلال الفترة الماضية.


وأوضح رئيس البلدية، المهندس عماد بن عيد الصبحي، أن الفِرق الميدانية تعمل على مدار الساعة لتطبيق كافة التعليمات الإرشادية لمكافحة كورونا، مؤكداً أن العمل الوقائي يشمل كل المواقع التي تتطلب متابعة دقيقة من تلك الفرق.


06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
11:36 PM

خلال 20 يوماً.. "بلدية خليص" تنفذ 1030 جولة رقابية وتطهر 320 موقعاً

الصبحي: الفِرق الميدانية تعمل على مدار الساعة لتطبيق تعليمات مكافحة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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واصلت بلدية خليص جولاتها الرقابية في مختلف أنحاء المحافظة للوقاية من فيروس كورونا.

وخلال العشرين يوماً الماضية سجلت الفرق الرقابية قرابة 1030جولة رقابية و501 جولة إصحاح بيئي وقامت الفرق بتطهير قرابة 320 موقعاً في المحافظة.

وتم تخصيص 22 من آليات النظافة و50 مراقباً صحياً ومراقب إصحاح بيئي وقرابة 170 عامل نظافة خلال الفترة الماضية.


وأوضح رئيس البلدية، المهندس عماد بن عيد الصبحي، أن الفِرق الميدانية تعمل على مدار الساعة لتطبيق كافة التعليمات الإرشادية لمكافحة كورونا، مؤكداً أن العمل الوقائي يشمل كل المواقع التي تتطلب متابعة دقيقة من تلك الفرق.


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