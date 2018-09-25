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"النتيفات": تتسامى النفـوس اعتزازًا وافتخارًا باليوم الوطني

قال: الشواهد كبيرة في مستقبل مشرق في وطن الخير والنماء

رفع رئيس مركز الهدار مطرف بن فهد آل نمشان النتيفات، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وإلى أمير منطقة الرياض، ونائبه، وإلى أفراد الأسرة المالكة الكريمة، وإلى الشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة اليوم الوطني 91.

وقال "النتيفات": "اليوم الوطني يوم للفخر والاعتزاز، تتسامى فيه النفـوس اعتزازًا بهـذا الوطن، ويسجل فيه أبناء المملكة العربية السعودية فخرهم واعتزازهم بالمنجزات الحضارية والشواهد الكبيرة لحاضر زاهر ومستقبل مشرق في وطن الخير والنماء تحت قيادة حكيمة".

وأضاف: "حينما تحلّ الذكرى لليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية، فهو يوم يدعونا لاستحضار مسيرة رجل من عظماء العالم المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن -طيب الله ثراه- وما حققه من إنجازات كبيرة في لم شمل هذه البلاد المباركة تحت راية التوحيد حتى أصبحت الآن تتبوّأ مكانة مرموقة بين الدول المتقدمة وتحقق إنجازات عالمية"، سائلًا الله أن يحفظ لبلادنا الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.

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"النتيفات": تتسامى النفـوس اعتزازًا وافتخارًا باليوم الوطني
سبق

رفع رئيس مركز الهدار مطرف بن فهد آل نمشان النتيفات، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وإلى أمير منطقة الرياض، ونائبه، وإلى أفراد الأسرة المالكة الكريمة، وإلى الشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة اليوم الوطني 91.

وقال "النتيفات": "اليوم الوطني يوم للفخر والاعتزاز، تتسامى فيه النفـوس اعتزازًا بهـذا الوطن، ويسجل فيه أبناء المملكة العربية السعودية فخرهم واعتزازهم بالمنجزات الحضارية والشواهد الكبيرة لحاضر زاهر ومستقبل مشرق في وطن الخير والنماء تحت قيادة حكيمة".

وأضاف: "حينما تحلّ الذكرى لليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية، فهو يوم يدعونا لاستحضار مسيرة رجل من عظماء العالم المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن -طيب الله ثراه- وما حققه من إنجازات كبيرة في لم شمل هذه البلاد المباركة تحت راية التوحيد حتى أصبحت الآن تتبوّأ مكانة مرموقة بين الدول المتقدمة وتحقق إنجازات عالمية"، سائلًا الله أن يحفظ لبلادنا الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
07:39 PM

"النتيفات": تتسامى النفـوس اعتزازًا وافتخارًا باليوم الوطني

قال: الشواهد كبيرة في مستقبل مشرق في وطن الخير والنماء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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رفع رئيس مركز الهدار مطرف بن فهد آل نمشان النتيفات، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وإلى أمير منطقة الرياض، ونائبه، وإلى أفراد الأسرة المالكة الكريمة، وإلى الشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة اليوم الوطني 91.

وقال "النتيفات": "اليوم الوطني يوم للفخر والاعتزاز، تتسامى فيه النفـوس اعتزازًا بهـذا الوطن، ويسجل فيه أبناء المملكة العربية السعودية فخرهم واعتزازهم بالمنجزات الحضارية والشواهد الكبيرة لحاضر زاهر ومستقبل مشرق في وطن الخير والنماء تحت قيادة حكيمة".

وأضاف: "حينما تحلّ الذكرى لليوم الوطني 91 للمملكة العربية السعودية، فهو يوم يدعونا لاستحضار مسيرة رجل من عظماء العالم المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن -طيب الله ثراه- وما حققه من إنجازات كبيرة في لم شمل هذه البلاد المباركة تحت راية التوحيد حتى أصبحت الآن تتبوّأ مكانة مرموقة بين الدول المتقدمة وتحقق إنجازات عالمية"، سائلًا الله أن يحفظ لبلادنا الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.

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