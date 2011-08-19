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أخضر الكرة الشاطئية يختتم معسكره التدريبي .. في مدينة الجبيل

تحضيرًا للاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، اليوم الأربعاء، معسكره التدريبي في مدينة الجبيل الصناعية والذي استمر 17 يومًا، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الفني استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة.

وأدى "أخضر الشاطئية" آخر تدريباته على شاطئ منتجع الإنتركونتيننتال، بقيادة المدرب البرازيلي جوجا زلوكوفيك، الذي فرض حصة تدريبية واحدة، خضع خلالها اللاعبون لتدريبات لياقية وبدنية وتكتيكية باستخدام الكرة، لتختتم الحصة بإقامة مناورة على كامل الملعب.

من جهة أخرى؛ أقامت إدارة فندق الجبيل إنتركونتننتال (مقر إقامة معسكر المنتخب)، حفلاً مبسطًا لكل أعضاء البعثة بمناسبة ختام المعسكر التدريبي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر الكرة الشاطئية يختتم معسكره التدريبي .. في مدينة الجبيل
سبق

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، اليوم الأربعاء، معسكره التدريبي في مدينة الجبيل الصناعية والذي استمر 17 يومًا، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الفني استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة.

وأدى "أخضر الشاطئية" آخر تدريباته على شاطئ منتجع الإنتركونتيننتال، بقيادة المدرب البرازيلي جوجا زلوكوفيك، الذي فرض حصة تدريبية واحدة، خضع خلالها اللاعبون لتدريبات لياقية وبدنية وتكتيكية باستخدام الكرة، لتختتم الحصة بإقامة مناورة على كامل الملعب.

من جهة أخرى؛ أقامت إدارة فندق الجبيل إنتركونتننتال (مقر إقامة معسكر المنتخب)، حفلاً مبسطًا لكل أعضاء البعثة بمناسبة ختام المعسكر التدريبي.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
10:58 PM

أخضر الكرة الشاطئية يختتم معسكره التدريبي .. في مدينة الجبيل

تحضيرًا للاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية، اليوم الأربعاء، معسكره التدريبي في مدينة الجبيل الصناعية والذي استمر 17 يومًا، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الفني استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والعربية والآسيوية المقبلة.

وأدى "أخضر الشاطئية" آخر تدريباته على شاطئ منتجع الإنتركونتيننتال، بقيادة المدرب البرازيلي جوجا زلوكوفيك، الذي فرض حصة تدريبية واحدة، خضع خلالها اللاعبون لتدريبات لياقية وبدنية وتكتيكية باستخدام الكرة، لتختتم الحصة بإقامة مناورة على كامل الملعب.

من جهة أخرى؛ أقامت إدارة فندق الجبيل إنتركونتننتال (مقر إقامة معسكر المنتخب)، حفلاً مبسطًا لكل أعضاء البعثة بمناسبة ختام المعسكر التدريبي.

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