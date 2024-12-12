شرطة الرياض تؤكد: حادثة إطلاق النار قرب أحد الجوامع والمصاب توفي لاحقاً

‏‫أوضحت شرطة منطقة الرياض أن الأجهزه الأمنيه تبلغت في تمام الساعه الثانية عشرة والربع من ظهر اليوم الثلاثاء 24/3/1439 عن وقوع حادثة إطلاق نار بالقرب من أحد الجوامع سط العاصمة الرياض نتج عنها إصابة أحد الأشخاص ( مواطن 55 عاماً ) بعيارين ناريين توفي على إثرهما في وقت لاحق، وبتوفيق من الله وفضل تم ضبط الجاني على الفور ( مواطن 75 عاما ) وبحوزته سلاح الجريمة.

جرى انتقال المختصين لمسرح الحادث لمباشرة إجراءات الضبط الجنائي ، ورفع ما به من آثار وتحريز سلاح الجريمة وإيداع الجاني مركز الشرطة المختص وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص - هذا وبالله التوفيق.