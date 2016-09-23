استقالات جماعية لهيئة تدريس جامعة كابول احتجاجًا على تعيين "طالبان" شابًّا رئيسًا لها

الأساتذة بينوا أن "غيرت" مستواه التعليمي متواضع ولا يملك تجربة إدارية

استقال عدد كبير من أساتذة جامعة كابول، اليوم "الأربعاء"، احتجاجًا على تعيين حركة طالبان شابًّا متواضعًا في المستوى التعليمي رئيسًا للجامعة.

وذكر الأساتذة أن تعيين "طالبان" الشاب "محمد أشرف غيرت" رئيسًا للجامعة، يمثل إهانة للجامعة ولهم؛ وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأوضحوا أن "غيرت" لا يتمتع بتجربة علمية وإدارية، فضلاً عن تواضع مستواه التعليمي، في حين أن أساتذة الجامعات لديهم شهادات علمية كبيرة سواء الماجستير والدكتوراه.