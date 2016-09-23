النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استقالات جماعية لهيئة تدريس جامعة كابول احتجاجًا على تعيين "طالبان" شابًّا رئيسًا لها

الأساتذة بينوا أن "غيرت" مستواه التعليمي متواضع ولا يملك تجربة إدارية

استقال عدد كبير من أساتذة جامعة كابول، اليوم "الأربعاء"، احتجاجًا على تعيين حركة طالبان شابًّا متواضعًا في المستوى التعليمي رئيسًا للجامعة.

وذكر الأساتذة أن تعيين "طالبان" الشاب "محمد أشرف غيرت" رئيسًا للجامعة، يمثل إهانة للجامعة ولهم؛ وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأوضحوا أن "غيرت" لا يتمتع بتجربة علمية وإدارية، فضلاً عن تواضع مستواه التعليمي، في حين أن أساتذة الجامعات لديهم شهادات علمية كبيرة سواء الماجستير والدكتوراه.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
استقالات جماعية لهيئة تدريس جامعة كابول احتجاجًا على تعيين "طالبان" شابًّا رئيسًا لها
سبق

استقال عدد كبير من أساتذة جامعة كابول، اليوم "الأربعاء"، احتجاجًا على تعيين حركة طالبان شابًّا متواضعًا في المستوى التعليمي رئيسًا للجامعة.

وذكر الأساتذة أن تعيين "طالبان" الشاب "محمد أشرف غيرت" رئيسًا للجامعة، يمثل إهانة للجامعة ولهم؛ وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأوضحوا أن "غيرت" لا يتمتع بتجربة علمية وإدارية، فضلاً عن تواضع مستواه التعليمي، في حين أن أساتذة الجامعات لديهم شهادات علمية كبيرة سواء الماجستير والدكتوراه.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
04:43 PM

استقالات جماعية لهيئة تدريس جامعة كابول احتجاجًا على تعيين "طالبان" شابًّا رئيسًا لها

الأساتذة بينوا أن "غيرت" مستواه التعليمي متواضع ولا يملك تجربة إدارية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
2,556

استقال عدد كبير من أساتذة جامعة كابول، اليوم "الأربعاء"، احتجاجًا على تعيين حركة طالبان شابًّا متواضعًا في المستوى التعليمي رئيسًا للجامعة.

وذكر الأساتذة أن تعيين "طالبان" الشاب "محمد أشرف غيرت" رئيسًا للجامعة، يمثل إهانة للجامعة ولهم؛ وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأوضحوا أن "غيرت" لا يتمتع بتجربة علمية وإدارية، فضلاً عن تواضع مستواه التعليمي، في حين أن أساتذة الجامعات لديهم شهادات علمية كبيرة سواء الماجستير والدكتوراه.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,892
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,724
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,904
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,232

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة