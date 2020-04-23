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رومانيا.. 386 إصابة جديدة بـ"كورونا" ترفع الإجمالي إلى 10.096

تعافي 2.478 مريضاً حتى الآن

أفادت الحكومة في رومانيا، اليوم (الخميس)، بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ارتفع بتسجيل 386 حالة جديدة، ليصل إلى 10096 إصابة مؤكدة.

وبينت الحكومة أن 2478 شخصًا تعافوا حتى الآن، بينما توفي 527 مريضًا، وفقاً لـ"رويترز".

وفرضت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي حالة الطوارئ في 16 مارس (آذار) الماضي، ثم مددتها حتى 15 مايو (أيار) المقبل، وبموجبها لا يسمح للمواطنين بالخروج إلا بتصريحات مكتوبة لشراء الطعام والدواء أو الذهاب للعمل.

فيروس كورونا الجديد

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رومانيا.. 386 إصابة جديدة بـ"كورونا" ترفع الإجمالي إلى 10.096
سبق

أفادت الحكومة في رومانيا، اليوم (الخميس)، بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ارتفع بتسجيل 386 حالة جديدة، ليصل إلى 10096 إصابة مؤكدة.

وبينت الحكومة أن 2478 شخصًا تعافوا حتى الآن، بينما توفي 527 مريضًا، وفقاً لـ"رويترز".

وفرضت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي حالة الطوارئ في 16 مارس (آذار) الماضي، ثم مددتها حتى 15 مايو (أيار) المقبل، وبموجبها لا يسمح للمواطنين بالخروج إلا بتصريحات مكتوبة لشراء الطعام والدواء أو الذهاب للعمل.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
04:41 PM

رومانيا.. 386 إصابة جديدة بـ"كورونا" ترفع الإجمالي إلى 10.096

تعافي 2.478 مريضاً حتى الآن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت الحكومة في رومانيا، اليوم (الخميس)، بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ارتفع بتسجيل 386 حالة جديدة، ليصل إلى 10096 إصابة مؤكدة.

وبينت الحكومة أن 2478 شخصًا تعافوا حتى الآن، بينما توفي 527 مريضًا، وفقاً لـ"رويترز".

وفرضت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي حالة الطوارئ في 16 مارس (آذار) الماضي، ثم مددتها حتى 15 مايو (أيار) المقبل، وبموجبها لا يسمح للمواطنين بالخروج إلا بتصريحات مكتوبة لشراء الطعام والدواء أو الذهاب للعمل.

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