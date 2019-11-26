النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قُبيل مهرجان المؤسس.. خدمة الكشف عن خلوّ مشتريات الإبل من الغش تنطلق

أعلن النادي عن فتح عيادتها وأكد أن الرسوم 5 آلاف ريال لكل متن يجري فحصه

أعلن نادي الإبل، عن فتح عيادة الكشف المبكر عن الغش والعبث، قبيل انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة الذي تنطلق فعالياته ١٥ ديسمبر في الصياهد الجنوبية، ١٤٠كم شمال شرقي الرياض.
وتُعد خدمة الكشف المبكر، الخدمةَ الأولى من نوعها في عالم مهرجانات الإبل، والتي تتيح لملاك الإبل الراغبين في التأكد من خلوّ مشترياتهم ومنقياتهم من العبث، قبل مشاركتها وخوض غمار التنافس في المهرجان.
وبيّن نادي الإبل في بيان صحفي، أن اللجان الطبية المشرفة على كشف العبث في المهرجان تتولى مهمة الفحص المبكر وتأكيد سلامة الإبل من عدمها للمشاركين؛ مشيرًا إلى أن اللجنة أتاحت الكشف المبكر لمنح المشاركين فرصةً للتأكد من سلامة إبلهم ومشترياتهم.
وأوضح النادي أن رسوم الخدمة المقدمة ٥٠٠٠ ريال لكل متن من الإبل يتم الفحص عليه؛ مشيرًا إلى أن الحجوازات تتم بعد عملية إيداع العميل لكامل المبلغ ومقابلة اللجان الطبية.
يُذكر أن نادي الإبل فتح باب التسجيل في هذه الخدمة يوم الأحد الماضي ٢٤ نوفمبر الجاري؛ مشددًا على أن أولوية الفحص بحسب الحجز من قِبَل الملاك والراغبين في إجراء هذه الكشوفات.

نادي الإبل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قُبيل مهرجان المؤسس.. خدمة الكشف عن خلوّ مشتريات الإبل من الغش تنطلق
سبق

أعلن نادي الإبل، عن فتح عيادة الكشف المبكر عن الغش والعبث، قبيل انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة الذي تنطلق فعالياته ١٥ ديسمبر في الصياهد الجنوبية، ١٤٠كم شمال شرقي الرياض.
وتُعد خدمة الكشف المبكر، الخدمةَ الأولى من نوعها في عالم مهرجانات الإبل، والتي تتيح لملاك الإبل الراغبين في التأكد من خلوّ مشترياتهم ومنقياتهم من العبث، قبل مشاركتها وخوض غمار التنافس في المهرجان.
وبيّن نادي الإبل في بيان صحفي، أن اللجان الطبية المشرفة على كشف العبث في المهرجان تتولى مهمة الفحص المبكر وتأكيد سلامة الإبل من عدمها للمشاركين؛ مشيرًا إلى أن اللجنة أتاحت الكشف المبكر لمنح المشاركين فرصةً للتأكد من سلامة إبلهم ومشترياتهم.
وأوضح النادي أن رسوم الخدمة المقدمة ٥٠٠٠ ريال لكل متن من الإبل يتم الفحص عليه؛ مشيرًا إلى أن الحجوازات تتم بعد عملية إيداع العميل لكامل المبلغ ومقابلة اللجان الطبية.
يُذكر أن نادي الإبل فتح باب التسجيل في هذه الخدمة يوم الأحد الماضي ٢٤ نوفمبر الجاري؛ مشددًا على أن أولوية الفحص بحسب الحجز من قِبَل الملاك والراغبين في إجراء هذه الكشوفات.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
02:11 PM

قُبيل مهرجان المؤسس.. خدمة الكشف عن خلوّ مشتريات الإبل من الغش تنطلق

أعلن النادي عن فتح عيادتها وأكد أن الرسوم 5 آلاف ريال لكل متن يجري فحصه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
687

أعلن نادي الإبل، عن فتح عيادة الكشف المبكر عن الغش والعبث، قبيل انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة الذي تنطلق فعالياته ١٥ ديسمبر في الصياهد الجنوبية، ١٤٠كم شمال شرقي الرياض.
وتُعد خدمة الكشف المبكر، الخدمةَ الأولى من نوعها في عالم مهرجانات الإبل، والتي تتيح لملاك الإبل الراغبين في التأكد من خلوّ مشترياتهم ومنقياتهم من العبث، قبل مشاركتها وخوض غمار التنافس في المهرجان.
وبيّن نادي الإبل في بيان صحفي، أن اللجان الطبية المشرفة على كشف العبث في المهرجان تتولى مهمة الفحص المبكر وتأكيد سلامة الإبل من عدمها للمشاركين؛ مشيرًا إلى أن اللجنة أتاحت الكشف المبكر لمنح المشاركين فرصةً للتأكد من سلامة إبلهم ومشترياتهم.
وأوضح النادي أن رسوم الخدمة المقدمة ٥٠٠٠ ريال لكل متن من الإبل يتم الفحص عليه؛ مشيرًا إلى أن الحجوازات تتم بعد عملية إيداع العميل لكامل المبلغ ومقابلة اللجان الطبية.
يُذكر أن نادي الإبل فتح باب التسجيل في هذه الخدمة يوم الأحد الماضي ٢٤ نوفمبر الجاري؛ مشددًا على أن أولوية الفحص بحسب الحجز من قِبَل الملاك والراغبين في إجراء هذه الكشوفات.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,088
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,637
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,999
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,363

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة