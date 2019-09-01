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"التجارة" تشهِّر بصاحب منشأة تخزِّن وتبيع أدوية ومستحضرات تجميلية وزيوتًا منتهية الصلاحية

شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب منشأة تجارية، تختص بتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والأدوية ولوازم الأطفال بمكة المكرمة؛ وذلك إثر ثبوت مخالفتها نظام مكافحة الغش التجاري بتخزين وبيع أدوية وحليب أطفال ومستحضرات تجميلية وزيوت منتهية الصلاحية بالمستودع التابع للمؤسسة الواقعة في شارع الحج بمكة المكرمة؛ وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكِّله تلك المنتجات من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.

وصدر حُكم من المحكمة الإدارية بمكة المكرمة بإدانة المخالفين، وفرض غرامة مالية، وإغلاق المقر المخالف لمدة عشرة أيام، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحُكم في صحيفتَين محليتَين على نفقة المخالف.

هذا، وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين. وينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَين محليتَين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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"التجارة" تشهِّر بصاحب منشأة تخزِّن وتبيع أدوية ومستحضرات تجميلية وزيوتًا منتهية الصلاحية
سبق

شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب منشأة تجارية، تختص بتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والأدوية ولوازم الأطفال بمكة المكرمة؛ وذلك إثر ثبوت مخالفتها نظام مكافحة الغش التجاري بتخزين وبيع أدوية وحليب أطفال ومستحضرات تجميلية وزيوت منتهية الصلاحية بالمستودع التابع للمؤسسة الواقعة في شارع الحج بمكة المكرمة؛ وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكِّله تلك المنتجات من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.

وصدر حُكم من المحكمة الإدارية بمكة المكرمة بإدانة المخالفين، وفرض غرامة مالية، وإغلاق المقر المخالف لمدة عشرة أيام، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحُكم في صحيفتَين محليتَين على نفقة المخالف.

هذا، وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين. وينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَين محليتَين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
10:20 PM

"التجارة" تشهِّر بصاحب منشأة تخزِّن وتبيع أدوية ومستحضرات تجميلية وزيوتًا منتهية الصلاحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب منشأة تجارية، تختص بتجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والأدوية ولوازم الأطفال بمكة المكرمة؛ وذلك إثر ثبوت مخالفتها نظام مكافحة الغش التجاري بتخزين وبيع أدوية وحليب أطفال ومستحضرات تجميلية وزيوت منتهية الصلاحية بالمستودع التابع للمؤسسة الواقعة في شارع الحج بمكة المكرمة؛ وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكِّله تلك المنتجات من خطورة على صحة وسلامة المستهلك.

وصدر حُكم من المحكمة الإدارية بمكة المكرمة بإدانة المخالفين، وفرض غرامة مالية، وإغلاق المقر المخالف لمدة عشرة أيام، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحُكم في صحيفتَين محليتَين على نفقة المخالف.

هذا، وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها على مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين. وينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَين محليتَين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

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