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الصين: 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

إجمالي الإصابات وصل 82758 والوفيات 4632

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء، إن البلاد سجّلت 11 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا يوم الإثنين انخفاضاً من 12 حالة في اليوم السابق ولم تسجل أي وفيات.

وأضافت اللجنة في نشرتها اليومية، أن هناك أربع إصابات وافدة بين الحالات الجديدة انخفاضاً من ثماني حالات في اليوم السابق.

ومن بين حالات العدوى المحلية هناك ست إصابات في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي بشمال شرق البلاد وإصابة في إقليم قوانغدونغ الجنوبي.

وسجّل بر الصين الرئيس 37 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض المرض يوم الإثنين مقارنة بـ 49 حالة في اليوم السابق.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس على البر الرئيس إلى 82758، ويصل عدد الوفيات إلى 4632 حتى نهاية يوم 20 أبريل.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين: 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات
سبق

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء، إن البلاد سجّلت 11 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا يوم الإثنين انخفاضاً من 12 حالة في اليوم السابق ولم تسجل أي وفيات.

وأضافت اللجنة في نشرتها اليومية، أن هناك أربع إصابات وافدة بين الحالات الجديدة انخفاضاً من ثماني حالات في اليوم السابق.

ومن بين حالات العدوى المحلية هناك ست إصابات في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي بشمال شرق البلاد وإصابة في إقليم قوانغدونغ الجنوبي.

وسجّل بر الصين الرئيس 37 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض المرض يوم الإثنين مقارنة بـ 49 حالة في اليوم السابق.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس على البر الرئيس إلى 82758، ويصل عدد الوفيات إلى 4632 حتى نهاية يوم 20 أبريل.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
08:35 AM

الصين: 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

إجمالي الإصابات وصل 82758 والوفيات 4632

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء، إن البلاد سجّلت 11 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا يوم الإثنين انخفاضاً من 12 حالة في اليوم السابق ولم تسجل أي وفيات.

وأضافت اللجنة في نشرتها اليومية، أن هناك أربع إصابات وافدة بين الحالات الجديدة انخفاضاً من ثماني حالات في اليوم السابق.

ومن بين حالات العدوى المحلية هناك ست إصابات في إقليم هيلونغجيانغ الحدودي بشمال شرق البلاد وإصابة في إقليم قوانغدونغ الجنوبي.

وسجّل بر الصين الرئيس 37 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض المرض يوم الإثنين مقارنة بـ 49 حالة في اليوم السابق.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس على البر الرئيس إلى 82758، ويصل عدد الوفيات إلى 4632 حتى نهاية يوم 20 أبريل.

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