وزير الصحة الكويتي يعلن تطعيم مليون مواطن بلقاح كورونا

باسل الصباح: الوزارة تبذل كافة الجهود للوصول إلى المليون الثاني

أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح أن المستشفيات والمراكز الصحية في البلاد أتمت تطعيم مليون شخص ضد فيروس كورونا.

وقال عبر حسابه على "تويتر": "الحمد لله على تطعيم المليون.. بادر ولا تتأخر لتكن في طليعة المليون الثاني من المطعمين"؛ وفق روسيا اليوم.

وأشار إلى أن الوزارة تبذل كافة الجهود للوصول إلى المليون الثاني.

وسجلت الكويت إجمالي إصابات بكورونا بلغ 265404 حالات، و1511 وفاة.