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"المنخفض القطبي".. ثلوج وطوارئ بالأردن وتحذير من الكويت

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية بالأردن، أن المملكة تتأثر اليوم الأربعاء، بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، مصحوبًا بكتلة هوائية باردة جدًّا من أصل قطبي، كما أعلنت الحكومة الأردنية حالة الطوارئ القصوى في كافة غرف العمليات والطوارئ بالمملكة؛ استعدادًا للتعامل مع الأحداث والحالات الطارئة.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، تكون الأجواء باردة جدًّا في أغلب مناطق المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا تثير الغبار خاصة في مناطق البادية، مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة.

وحذّرت الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار؛ خاصة في مناطق البادية، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، ومن خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الهطولات، ومن خطر تراكم الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في ساعات المساء والليل، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر ارتفاع الموج في خليج العقبة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 7 إلى -1 درجة مئوية، وفي غرب عمان 5 إلى -3، وفي المرتفعات الشمالية 2 إلى -3، وفي مرتفعات الشراة 3 إلى -5، وفي مناطق البادية 10 إلى -4، وفي مناطق السهول 7 إلى -1، وفي الأغوار الشمالية 13 إلى -3، وفي الأغوار الجنوبية 16 إلى -7، وفي البحر الميت 14 إلى -5، وفي خليج العقبة 15 إلى -6 درجات مئوية.

وحسب صحيفة "الغد" الأردنية، فقد طلب نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان من كافة غرف العمليات والطوارئ في المملكة إعلان حالة الطوارئ القصوى، والاستعداد للتعامل مع الأحداث والحالات الطارئة التي ستنجم عن تطورات المنخفض الجوي من أصل قطبي الذي سيؤثر على المملكة اعتبارًا من اليوم الأربعاء؛ وذلك بناء على توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

وفي سياق ذي صلة، أهابت سفارة دولة الكويت لدى الأردن بالمواطنين الكويتيين المقيمين في المملكة أخذ الحيطة والحذر من المنخفض الجوي القطبي الذي يبدأ تأثيره مساء الأربعاء.

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، حثت السفارة، في بيان، المواطنين الكويتيين على التقيد بتعليمات السلطات الأردنية عند التعامل مع المنخفض الجوي؛ حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة تؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وتساقط الثلوج، وحدوث حالات تجمد وصقيع في عدد من المناطق بالمملكة.

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"المنخفض القطبي".. ثلوج وطوارئ بالأردن وتحذير من الكويت
سبق

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية بالأردن، أن المملكة تتأثر اليوم الأربعاء، بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، مصحوبًا بكتلة هوائية باردة جدًّا من أصل قطبي، كما أعلنت الحكومة الأردنية حالة الطوارئ القصوى في كافة غرف العمليات والطوارئ بالمملكة؛ استعدادًا للتعامل مع الأحداث والحالات الطارئة.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، تكون الأجواء باردة جدًّا في أغلب مناطق المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا تثير الغبار خاصة في مناطق البادية، مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة.

وحذّرت الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار؛ خاصة في مناطق البادية، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، ومن خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الهطولات، ومن خطر تراكم الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في ساعات المساء والليل، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر ارتفاع الموج في خليج العقبة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 7 إلى -1 درجة مئوية، وفي غرب عمان 5 إلى -3، وفي المرتفعات الشمالية 2 إلى -3، وفي مرتفعات الشراة 3 إلى -5، وفي مناطق البادية 10 إلى -4، وفي مناطق السهول 7 إلى -1، وفي الأغوار الشمالية 13 إلى -3، وفي الأغوار الجنوبية 16 إلى -7، وفي البحر الميت 14 إلى -5، وفي خليج العقبة 15 إلى -6 درجات مئوية.

وحسب صحيفة "الغد" الأردنية، فقد طلب نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان من كافة غرف العمليات والطوارئ في المملكة إعلان حالة الطوارئ القصوى، والاستعداد للتعامل مع الأحداث والحالات الطارئة التي ستنجم عن تطورات المنخفض الجوي من أصل قطبي الذي سيؤثر على المملكة اعتبارًا من اليوم الأربعاء؛ وذلك بناء على توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

وفي سياق ذي صلة، أهابت سفارة دولة الكويت لدى الأردن بالمواطنين الكويتيين المقيمين في المملكة أخذ الحيطة والحذر من المنخفض الجوي القطبي الذي يبدأ تأثيره مساء الأربعاء.

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، حثت السفارة، في بيان، المواطنين الكويتيين على التقيد بتعليمات السلطات الأردنية عند التعامل مع المنخفض الجوي؛ حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة تؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وتساقط الثلوج، وحدوث حالات تجمد وصقيع في عدد من المناطق بالمملكة.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
10:35 AM

"المنخفض القطبي".. ثلوج وطوارئ بالأردن وتحذير من الكويت

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أيمن حسن - الرياض
1
7,646

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية بالأردن، أن المملكة تتأثر اليوم الأربعاء، بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، مصحوبًا بكتلة هوائية باردة جدًّا من أصل قطبي، كما أعلنت الحكومة الأردنية حالة الطوارئ القصوى في كافة غرف العمليات والطوارئ بالمملكة؛ استعدادًا للتعامل مع الأحداث والحالات الطارئة.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، تكون الأجواء باردة جدًّا في أغلب مناطق المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا تثير الغبار خاصة في مناطق البادية، مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة.

وحذّرت الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار؛ خاصة في مناطق البادية، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، ومن خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الهطولات، ومن خطر تراكم الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في ساعات المساء والليل، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر ارتفاع الموج في خليج العقبة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 7 إلى -1 درجة مئوية، وفي غرب عمان 5 إلى -3، وفي المرتفعات الشمالية 2 إلى -3، وفي مرتفعات الشراة 3 إلى -5، وفي مناطق البادية 10 إلى -4، وفي مناطق السهول 7 إلى -1، وفي الأغوار الشمالية 13 إلى -3، وفي الأغوار الجنوبية 16 إلى -7، وفي البحر الميت 14 إلى -5، وفي خليج العقبة 15 إلى -6 درجات مئوية.

وحسب صحيفة "الغد" الأردنية، فقد طلب نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان من كافة غرف العمليات والطوارئ في المملكة إعلان حالة الطوارئ القصوى، والاستعداد للتعامل مع الأحداث والحالات الطارئة التي ستنجم عن تطورات المنخفض الجوي من أصل قطبي الذي سيؤثر على المملكة اعتبارًا من اليوم الأربعاء؛ وذلك بناء على توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

وفي سياق ذي صلة، أهابت سفارة دولة الكويت لدى الأردن بالمواطنين الكويتيين المقيمين في المملكة أخذ الحيطة والحذر من المنخفض الجوي القطبي الذي يبدأ تأثيره مساء الأربعاء.

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، حثت السفارة، في بيان، المواطنين الكويتيين على التقيد بتعليمات السلطات الأردنية عند التعامل مع المنخفض الجوي؛ حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة تؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وتساقط الثلوج، وحدوث حالات تجمد وصقيع في عدد من المناطق بالمملكة.

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