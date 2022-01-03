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"النظرة ما تكفي".. تعرَّف على معلومات "بطاقة كفاءة" قبل شراء مصابيح الإنارة

بتحميل تطبيق "تأكد" وتوجيه الكاميرا نحو "الباركود" للتأكد من صحة البيانات

يتعيَّن على المشتري مصابيح الإنارة الحرص على قراءة المفاتيح العشرة التي يضمها ملصق بطاقة كفاءة، وتحميل تطبيق "تأكد"، وتصويب كاميرا الهاتف نحو "الباركود" لمعرفة دقة المعلومات وصحتها؛ فـ"النظرة ما تكفي".

وتفصيلاً، تتضمن المعلومات: أيقونة المنتج، مستويات كفاءة الطاقة، معلومات المنتج الفنية، رمز الاستجابة السريع للتحقق عبر تطبيق "تأكد"، النص القانوني، شعار الهيئة، نوع المنتج، مؤشر مستوى الكفاءة، معلومات الطراز، رقم التسجيل والرقم المرجعي للمواصفة.

وقامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتطوير التطبيق بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، الذي يعمل بنظامَي (IOS) و(ANDROID)، ويمكن تحميله مجانًا من متجرَي النظامَين، وعند عمله ستظهر اختيارات رئيسية عدة، هي (علامة الجودة، والأجهزة الكهربائية، والمركبات والإطارات، والإنارة وترشيد استهلاك المياه، والاستعلام عن المركبات المستوردة، والبلاستيك).

وفي حال اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط، ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع (QR) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجلاً في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة؛ ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة.

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"النظرة ما تكفي".. تعرَّف على معلومات "بطاقة كفاءة" قبل شراء مصابيح الإنارة
سبق

يتعيَّن على المشتري مصابيح الإنارة الحرص على قراءة المفاتيح العشرة التي يضمها ملصق بطاقة كفاءة، وتحميل تطبيق "تأكد"، وتصويب كاميرا الهاتف نحو "الباركود" لمعرفة دقة المعلومات وصحتها؛ فـ"النظرة ما تكفي".

وتفصيلاً، تتضمن المعلومات: أيقونة المنتج، مستويات كفاءة الطاقة، معلومات المنتج الفنية، رمز الاستجابة السريع للتحقق عبر تطبيق "تأكد"، النص القانوني، شعار الهيئة، نوع المنتج، مؤشر مستوى الكفاءة، معلومات الطراز، رقم التسجيل والرقم المرجعي للمواصفة.

وقامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتطوير التطبيق بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، الذي يعمل بنظامَي (IOS) و(ANDROID)، ويمكن تحميله مجانًا من متجرَي النظامَين، وعند عمله ستظهر اختيارات رئيسية عدة، هي (علامة الجودة، والأجهزة الكهربائية، والمركبات والإطارات، والإنارة وترشيد استهلاك المياه، والاستعلام عن المركبات المستوردة، والبلاستيك).

وفي حال اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط، ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع (QR) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجلاً في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة؛ ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
08:36 PM

"النظرة ما تكفي".. تعرَّف على معلومات "بطاقة كفاءة" قبل شراء مصابيح الإنارة

بتحميل تطبيق "تأكد" وتوجيه الكاميرا نحو "الباركود" للتأكد من صحة البيانات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يتعيَّن على المشتري مصابيح الإنارة الحرص على قراءة المفاتيح العشرة التي يضمها ملصق بطاقة كفاءة، وتحميل تطبيق "تأكد"، وتصويب كاميرا الهاتف نحو "الباركود" لمعرفة دقة المعلومات وصحتها؛ فـ"النظرة ما تكفي".

وتفصيلاً، تتضمن المعلومات: أيقونة المنتج، مستويات كفاءة الطاقة، معلومات المنتج الفنية، رمز الاستجابة السريع للتحقق عبر تطبيق "تأكد"، النص القانوني، شعار الهيئة، نوع المنتج، مؤشر مستوى الكفاءة، معلومات الطراز، رقم التسجيل والرقم المرجعي للمواصفة.

وقامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتطوير التطبيق بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، الذي يعمل بنظامَي (IOS) و(ANDROID)، ويمكن تحميله مجانًا من متجرَي النظامَين، وعند عمله ستظهر اختيارات رئيسية عدة، هي (علامة الجودة، والأجهزة الكهربائية، والمركبات والإطارات، والإنارة وترشيد استهلاك المياه، والاستعلام عن المركبات المستوردة، والبلاستيك).

وفي حال اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط، ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع (QR) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجلاً في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة؛ ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة.

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