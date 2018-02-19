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"روشن" تُطلق أولى فعاليات يوم التأسيس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

لافتة عملاقة مزيّنة بصوّر لماضي المملكة وحاضرها وعرض الخيالة السعوديين

أطلقت "روشن"؛ المطور العقاري الوطني للمجتمعات المتكاملة والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، احتفالها الأول ليوم التأسيس بعرض ما قبل مباراة الهلال والشباب، حيث أقيمت المباراة على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن جولة يوم التأسيس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واشتمل العرض على لافتة عملاقة مزيّنة بصورٍ لماضي المملكة وحاضرها، إضافة إلى شعار يوم التأسيس وعرض الخيالة السعوديين الذين جالوا مضمار الملعب حاملين علم المملكة، في دلالة على ارتباط ثقافة المملكة وماضيها بحاضرها ومستقبلها المزدهر، واختتم العرض بالسلام الملكي.

وقالت الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل في مجموعة روشن غادة بنت عثمان الرميان: "إنهم صمّموا هذا الاحتفال لإبراز تاريخ وثقافة وتراث المملكة الغنية وحاضرها المشرق، وهو ما يبرز رؤية روشن لتحقيق حياة مستدامة في مجتمعاتها السكنية".

ويعد العرض أول مشاركات "روشن" في يوم التأسيس، حيث تعتزم الشركة إطلاق احتفال لمنسوبيها، بالتعاون مع مركز الملك عبدالله المالي في الرياض، الذي سيتخلله عددٌ من الفقرات المتنوعة.

يوم التأسيس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"روشن" تُطلق أولى فعاليات يوم التأسيس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
سبق

أطلقت "روشن"؛ المطور العقاري الوطني للمجتمعات المتكاملة والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، احتفالها الأول ليوم التأسيس بعرض ما قبل مباراة الهلال والشباب، حيث أقيمت المباراة على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن جولة يوم التأسيس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واشتمل العرض على لافتة عملاقة مزيّنة بصورٍ لماضي المملكة وحاضرها، إضافة إلى شعار يوم التأسيس وعرض الخيالة السعوديين الذين جالوا مضمار الملعب حاملين علم المملكة، في دلالة على ارتباط ثقافة المملكة وماضيها بحاضرها ومستقبلها المزدهر، واختتم العرض بالسلام الملكي.

وقالت الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل في مجموعة روشن غادة بنت عثمان الرميان: "إنهم صمّموا هذا الاحتفال لإبراز تاريخ وثقافة وتراث المملكة الغنية وحاضرها المشرق، وهو ما يبرز رؤية روشن لتحقيق حياة مستدامة في مجتمعاتها السكنية".

ويعد العرض أول مشاركات "روشن" في يوم التأسيس، حيث تعتزم الشركة إطلاق احتفال لمنسوبيها، بالتعاون مع مركز الملك عبدالله المالي في الرياض، الذي سيتخلله عددٌ من الفقرات المتنوعة.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
10:15 AM
اخر تعديل
19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
02:29 PM

"روشن" تُطلق أولى فعاليات يوم التأسيس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

لافتة عملاقة مزيّنة بصوّر لماضي المملكة وحاضرها وعرض الخيالة السعوديين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت "روشن"؛ المطور العقاري الوطني للمجتمعات المتكاملة والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، احتفالها الأول ليوم التأسيس بعرض ما قبل مباراة الهلال والشباب، حيث أقيمت المباراة على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن جولة يوم التأسيس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واشتمل العرض على لافتة عملاقة مزيّنة بصورٍ لماضي المملكة وحاضرها، إضافة إلى شعار يوم التأسيس وعرض الخيالة السعوديين الذين جالوا مضمار الملعب حاملين علم المملكة، في دلالة على ارتباط ثقافة المملكة وماضيها بحاضرها ومستقبلها المزدهر، واختتم العرض بالسلام الملكي.

وقالت الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل في مجموعة روشن غادة بنت عثمان الرميان: "إنهم صمّموا هذا الاحتفال لإبراز تاريخ وثقافة وتراث المملكة الغنية وحاضرها المشرق، وهو ما يبرز رؤية روشن لتحقيق حياة مستدامة في مجتمعاتها السكنية".

ويعد العرض أول مشاركات "روشن" في يوم التأسيس، حيث تعتزم الشركة إطلاق احتفال لمنسوبيها، بالتعاون مع مركز الملك عبدالله المالي في الرياض، الذي سيتخلله عددٌ من الفقرات المتنوعة.

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