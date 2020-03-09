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إمارة حائل تنفي تغريدات منع الزواجات وإغلاق قصور الأفراح

منسوبة لأمير المنطقة وتطرقت لمنع التجمعات بالأماكن العامة

أكدت إمارة منطقة حائل اليوم عدم صحة التغريدات المنسوبة للأمير بخصوص "منع التجمعات في الأماكن العامة ومنع الزواجات وإغلاق قصور الأفراح والاستراحات".

وقالت الإمارة عبر حسابها في تويتر: "تنوه إمارة منطقة حائل بأنه لا صحة للتغريدة المنسوبة لأمير المنطقة عن منع التجمعات في الأماكن العامة ومنع الزواجات وإغلاق قصور الأفراح والاستراحات".

إمارة منطقة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إمارة حائل تنفي تغريدات منع الزواجات وإغلاق قصور الأفراح
سبق

أكدت إمارة منطقة حائل اليوم عدم صحة التغريدات المنسوبة للأمير بخصوص "منع التجمعات في الأماكن العامة ومنع الزواجات وإغلاق قصور الأفراح والاستراحات".

وقالت الإمارة عبر حسابها في تويتر: "تنوه إمارة منطقة حائل بأنه لا صحة للتغريدة المنسوبة لأمير المنطقة عن منع التجمعات في الأماكن العامة ومنع الزواجات وإغلاق قصور الأفراح والاستراحات".

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
03:02 PM

إمارة حائل تنفي تغريدات منع الزواجات وإغلاق قصور الأفراح

منسوبة لأمير المنطقة وتطرقت لمنع التجمعات بالأماكن العامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,119

أكدت إمارة منطقة حائل اليوم عدم صحة التغريدات المنسوبة للأمير بخصوص "منع التجمعات في الأماكن العامة ومنع الزواجات وإغلاق قصور الأفراح والاستراحات".

وقالت الإمارة عبر حسابها في تويتر: "تنوه إمارة منطقة حائل بأنه لا صحة للتغريدة المنسوبة لأمير المنطقة عن منع التجمعات في الأماكن العامة ومنع الزواجات وإغلاق قصور الأفراح والاستراحات".

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