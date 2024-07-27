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سيارات طائرة وإنسان آلي وأمطار صناعية .. تفاصيل وثائق غير نهائية عن "نيوم"

خطة في 2300 صفحة عنوانها الأعظم والأفضل والأكثر .. قمر يضيء رمال تومض

سلطت تقارير عالمية الضوء على مدينة "نيوم" التي تعد واحدة من أضخم المشروعات حول العالم.

وذكرت أن شركات استشارات أمريكية وضعت خطة تتكون من 2300 صفحة لتنفيذ رؤية ولي العهد، مقترحة بعض التقنيات والتكنولوجيات النادرة وبعضها لم يخترع حتى الآن.

وقالت التقارير، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يعمل لبناء مدينة ذات تصميم مستقبلي في الصحراء تقدر تكلفتها بـ 500 مليار دولار؛ لتغطية مساحة 10 آلاف ميل مربع من الصحراء الصخرية والسواحل الفارغة لجذب "أعظم العقول وأفضل المواهب في العالم"، حتى أفضل الوظائف أجراً في العالم في أكثر مدن العالم ملاءمة للعيش.

وتتضمن الوثائق التي قالت إنها قد لا تكون في صورتها النهائية، جلب الأمطار إلى الصحراء عن طريق "تلقيح السحب"، وهي تقنية لجلب الأمطار عن طريق إطلاق جزيئات غبار صوب السحب لتشجيع هطول الأمطار، كما أن الخطط تهدف الى جلب رؤوس الأموال الأجنبية الضخمة، وتوفير أعداد كبيرة من الوظائف للسعوديين من الجنسين.

كما تشمل الخطة متنزهاً شبيهاً بـ "جوراسيك بارك"، تتجوّل فيه ديناصورات آلية، وقمراً من صُنع الإنسان يضيء كل ليلة، إلى جانب "شاطئ الفضة" الذي تومض رماله، كما أن الكاميرات وطائرات دون طيّار والتكنولوجيا الحديثة ومنها تكنولوجيا التعرُّف على الوجوه ستكون ضمن أمن المدينة.

وأضافت أن "نيوم" مدينة المستقبل لذلك كل ما فيها يدور حول التكنولوجيا المتطورة وما بعدها، وستكون فيها سيارات طائرة وإنسان آلي وأمطار صناعية وعديد من وسائل الترفيه الحديثة والمتطورة جداً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سيارات طائرة وإنسان آلي وأمطار صناعية .. تفاصيل وثائق غير نهائية عن "نيوم"
سبق

سلطت تقارير عالمية الضوء على مدينة "نيوم" التي تعد واحدة من أضخم المشروعات حول العالم.

وذكرت أن شركات استشارات أمريكية وضعت خطة تتكون من 2300 صفحة لتنفيذ رؤية ولي العهد، مقترحة بعض التقنيات والتكنولوجيات النادرة وبعضها لم يخترع حتى الآن.

وقالت التقارير، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يعمل لبناء مدينة ذات تصميم مستقبلي في الصحراء تقدر تكلفتها بـ 500 مليار دولار؛ لتغطية مساحة 10 آلاف ميل مربع من الصحراء الصخرية والسواحل الفارغة لجذب "أعظم العقول وأفضل المواهب في العالم"، حتى أفضل الوظائف أجراً في العالم في أكثر مدن العالم ملاءمة للعيش.

وتتضمن الوثائق التي قالت إنها قد لا تكون في صورتها النهائية، جلب الأمطار إلى الصحراء عن طريق "تلقيح السحب"، وهي تقنية لجلب الأمطار عن طريق إطلاق جزيئات غبار صوب السحب لتشجيع هطول الأمطار، كما أن الخطط تهدف الى جلب رؤوس الأموال الأجنبية الضخمة، وتوفير أعداد كبيرة من الوظائف للسعوديين من الجنسين.

كما تشمل الخطة متنزهاً شبيهاً بـ "جوراسيك بارك"، تتجوّل فيه ديناصورات آلية، وقمراً من صُنع الإنسان يضيء كل ليلة، إلى جانب "شاطئ الفضة" الذي تومض رماله، كما أن الكاميرات وطائرات دون طيّار والتكنولوجيا الحديثة ومنها تكنولوجيا التعرُّف على الوجوه ستكون ضمن أمن المدينة.

وأضافت أن "نيوم" مدينة المستقبل لذلك كل ما فيها يدور حول التكنولوجيا المتطورة وما بعدها، وستكون فيها سيارات طائرة وإنسان آلي وأمطار صناعية وعديد من وسائل الترفيه الحديثة والمتطورة جداً.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
01:23 PM

سيارات طائرة وإنسان آلي وأمطار صناعية .. تفاصيل وثائق غير نهائية عن "نيوم"

خطة في 2300 صفحة عنوانها الأعظم والأفضل والأكثر .. قمر يضيء رمال تومض

A A A
خالد علي - الرياض
11
13,245

سلطت تقارير عالمية الضوء على مدينة "نيوم" التي تعد واحدة من أضخم المشروعات حول العالم.

وذكرت أن شركات استشارات أمريكية وضعت خطة تتكون من 2300 صفحة لتنفيذ رؤية ولي العهد، مقترحة بعض التقنيات والتكنولوجيات النادرة وبعضها لم يخترع حتى الآن.

وقالت التقارير، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يعمل لبناء مدينة ذات تصميم مستقبلي في الصحراء تقدر تكلفتها بـ 500 مليار دولار؛ لتغطية مساحة 10 آلاف ميل مربع من الصحراء الصخرية والسواحل الفارغة لجذب "أعظم العقول وأفضل المواهب في العالم"، حتى أفضل الوظائف أجراً في العالم في أكثر مدن العالم ملاءمة للعيش.

وتتضمن الوثائق التي قالت إنها قد لا تكون في صورتها النهائية، جلب الأمطار إلى الصحراء عن طريق "تلقيح السحب"، وهي تقنية لجلب الأمطار عن طريق إطلاق جزيئات غبار صوب السحب لتشجيع هطول الأمطار، كما أن الخطط تهدف الى جلب رؤوس الأموال الأجنبية الضخمة، وتوفير أعداد كبيرة من الوظائف للسعوديين من الجنسين.

كما تشمل الخطة متنزهاً شبيهاً بـ "جوراسيك بارك"، تتجوّل فيه ديناصورات آلية، وقمراً من صُنع الإنسان يضيء كل ليلة، إلى جانب "شاطئ الفضة" الذي تومض رماله، كما أن الكاميرات وطائرات دون طيّار والتكنولوجيا الحديثة ومنها تكنولوجيا التعرُّف على الوجوه ستكون ضمن أمن المدينة.

وأضافت أن "نيوم" مدينة المستقبل لذلك كل ما فيها يدور حول التكنولوجيا المتطورة وما بعدها، وستكون فيها سيارات طائرة وإنسان آلي وأمطار صناعية وعديد من وسائل الترفيه الحديثة والمتطورة جداً.

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10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
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200 مليون

200 مليون

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