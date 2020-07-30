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الديوان الملكي: خادم الحرمين الشريفين يغادر المستشفى بعد أن منَّ الله عليه بالصحة والعافية

"الصحة": حالة الحجاج بمشعر عرفات مطمئنة دون أية إصابات

التنظيم وتطبيق الإجراءات الوقائية أسهما في الأمن الصحي لضيوف الرحمن

أسهم حرص السعودية على تطبيق العديد من الإجراءات الوقائية الصحية التي واكبت الحجاج بشكل مستمر في الأمن الصحي لضيوف الرحمن، وقضاء ركن الحج الأعظم بشكل آمن وصحي وخالٍ من الإصابات بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس أن الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات مطمئنة ولله الحمد، ولم يتم تسجيل أي أمراض بينهم، بما في ذلك فيروس كورونا.

وتوجه ضيوف الرحمن بعد غروب شمس اليوم إلى مشعر مزدلفة لإكمال مناسك حجهم وسط منظومة من الخدمات الصحية الاستثنائية التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضمان أداء ضيوف الرحمن مناسك حجهم بأمن وأمان وصحة وسلام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": حالة الحجاج بمشعر عرفات مطمئنة دون أية إصابات
سبق

أسهم حرص السعودية على تطبيق العديد من الإجراءات الوقائية الصحية التي واكبت الحجاج بشكل مستمر في الأمن الصحي لضيوف الرحمن، وقضاء ركن الحج الأعظم بشكل آمن وصحي وخالٍ من الإصابات بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس أن الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات مطمئنة ولله الحمد، ولم يتم تسجيل أي أمراض بينهم، بما في ذلك فيروس كورونا.

وتوجه ضيوف الرحمن بعد غروب شمس اليوم إلى مشعر مزدلفة لإكمال مناسك حجهم وسط منظومة من الخدمات الصحية الاستثنائية التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضمان أداء ضيوف الرحمن مناسك حجهم بأمن وأمان وصحة وسلام.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
09:42 PM
اخر تعديل
30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
10:46 PM

"الصحة": حالة الحجاج بمشعر عرفات مطمئنة دون أية إصابات

التنظيم وتطبيق الإجراءات الوقائية أسهما في الأمن الصحي لضيوف الرحمن

A A A
مسلّم الهواملة - مكة المكرمة
0
1,067

أسهم حرص السعودية على تطبيق العديد من الإجراءات الوقائية الصحية التي واكبت الحجاج بشكل مستمر في الأمن الصحي لضيوف الرحمن، وقضاء ركن الحج الأعظم بشكل آمن وصحي وخالٍ من الإصابات بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس أن الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات مطمئنة ولله الحمد، ولم يتم تسجيل أي أمراض بينهم، بما في ذلك فيروس كورونا.

وتوجه ضيوف الرحمن بعد غروب شمس اليوم إلى مشعر مزدلفة لإكمال مناسك حجهم وسط منظومة من الخدمات الصحية الاستثنائية التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضمان أداء ضيوف الرحمن مناسك حجهم بأمن وأمان وصحة وسلام.

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