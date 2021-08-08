مصر.. اندلاع حريق هائل في مركب سياحي بالنيل أمام حي الزمالك

لا تزال قوات الحماية المدنية تكافح النيران

اندلع حريق هائل، اليوم الأحد، في أحد المراكب السياحية بنهر النيل في حي الزمالك بالعاصمة المصرية القاهرة، ولا تزال قوات الحماية المدنية إخماده.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن قوات الحماية المدنية دفعت بخمس سيارات إطفاء وقوات الإنقاذ النهري؛ لمحاولة السيطرة على النيران وإخماد الحريق، وأخلِي المركب الذي يسمى "عمر الخيام" من جميع العاملين.

ولم تذكر الوكالة وقوع إصابات جراء الحريق.