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شاهد..  صور خادم الحرمين وولي العهد وشعار التوحيد تزين الشرقية

ضمن الاحتفالات باليوم الوطني الـ89

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أكبر لوحتين تضمنت شعار التوحيد وصورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 89، وضمن التجهيزات التي تعمل عليها أمانة المنطقة الشرقية بهذه المناسبة الغالية على نفوس السعوديين.
وشكلت اللوحتان اللتان أشرفت عليهما وكالة الخدمات بالأمانة عامل جذب لمرتادي الكورنيش عبروا من خلالها عن فرحتهم باليوم الوطني للمملكة، وما تعنيه هذه المناسبة الوطنية الغالية من تلاحم في ظل القيادة الرشيدة، وأضافت لمسة جمالية وعلامة مميزة لهذه المناسبة.

وتقع اللوحتان على مساحة خضراء بواقع 5500 متر على كورنيش الدمام بجوار دوار الأشرعة، حيث بلغت مساحة اللوحتين 750 مترًا مربعًا وبارتفاع 8 أمتار لكل لوحة، وتم تصميم وتركيب راية التوحيد بطول 32 مترًا مع كتابة تاريخ ذكرى المناسبة وشعارات هوية اليوم الوطني وتركيب عدد 80 كشاف إنارة باللونين الأبيض والأخضر، كما تم تركيب عدد 60 علماً يحمل هوية اليوم الوطني بتصميم خاص.

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شاهد..  صور خادم الحرمين وولي العهد وشعار التوحيد تزين الشرقية
سبق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أكبر لوحتين تضمنت شعار التوحيد وصورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 89، وضمن التجهيزات التي تعمل عليها أمانة المنطقة الشرقية بهذه المناسبة الغالية على نفوس السعوديين.
وشكلت اللوحتان اللتان أشرفت عليهما وكالة الخدمات بالأمانة عامل جذب لمرتادي الكورنيش عبروا من خلالها عن فرحتهم باليوم الوطني للمملكة، وما تعنيه هذه المناسبة الوطنية الغالية من تلاحم في ظل القيادة الرشيدة، وأضافت لمسة جمالية وعلامة مميزة لهذه المناسبة.

وتقع اللوحتان على مساحة خضراء بواقع 5500 متر على كورنيش الدمام بجوار دوار الأشرعة، حيث بلغت مساحة اللوحتين 750 مترًا مربعًا وبارتفاع 8 أمتار لكل لوحة، وتم تصميم وتركيب راية التوحيد بطول 32 مترًا مع كتابة تاريخ ذكرى المناسبة وشعارات هوية اليوم الوطني وتركيب عدد 80 كشاف إنارة باللونين الأبيض والأخضر، كما تم تركيب عدد 60 علماً يحمل هوية اليوم الوطني بتصميم خاص.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
01:18 PM

شاهد..  صور خادم الحرمين وولي العهد وشعار التوحيد تزين الشرقية

ضمن الاحتفالات باليوم الوطني الـ89

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,558

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أكبر لوحتين تضمنت شعار التوحيد وصورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 89، وضمن التجهيزات التي تعمل عليها أمانة المنطقة الشرقية بهذه المناسبة الغالية على نفوس السعوديين.
وشكلت اللوحتان اللتان أشرفت عليهما وكالة الخدمات بالأمانة عامل جذب لمرتادي الكورنيش عبروا من خلالها عن فرحتهم باليوم الوطني للمملكة، وما تعنيه هذه المناسبة الوطنية الغالية من تلاحم في ظل القيادة الرشيدة، وأضافت لمسة جمالية وعلامة مميزة لهذه المناسبة.

وتقع اللوحتان على مساحة خضراء بواقع 5500 متر على كورنيش الدمام بجوار دوار الأشرعة، حيث بلغت مساحة اللوحتين 750 مترًا مربعًا وبارتفاع 8 أمتار لكل لوحة، وتم تصميم وتركيب راية التوحيد بطول 32 مترًا مع كتابة تاريخ ذكرى المناسبة وشعارات هوية اليوم الوطني وتركيب عدد 80 كشاف إنارة باللونين الأبيض والأخضر، كما تم تركيب عدد 60 علماً يحمل هوية اليوم الوطني بتصميم خاص.

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